Наказание за драку: нардепу Николаю Тищенко грозит изгнание из фракции

Этот вопрос может быть рассмотрен буквально на следующем заседании фракции

Стычка нардепов едва не переросла в драку. Коллаж "Сегодня"

Партия "Слуга народа" может рассмотреть исключение нардепа Николая Тищенко из провластной фракции. Такое наказание одиозный нардеп может получить за драку на парламентской трибуне, которую он устроил 9 сентября с коллегой Гео Леросом.

Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала "Украина 24".

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Качура уточнил, что соответствующий вопрос может быть рассмотрен буквально на следующем заседании фракции.

"У нас есть регламентные процедуры, мы этот вопрос обсудим. Мне стыдно за действия отдельных коллег. Мы в парламентско-президентской республике живем, где нужно выяснять отношения в соответствии с регламентом. Думаю, что если будет необходимость, мы рассмотрим этот вопрос на следующем заседании фракции", – сказал Качура.

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Говоря о виновных в конфликте, депутат назвал таковыми и Лероса, и Тищенко.

"Парламентский комитет установит вину, и моя личная позиция по этому поводу – что все-таки, давайте будем честными, нельзя и так действовать с точки зрения буквы закона, и когда выступают во время рассмотрения вопроса и озвучивают другие какие-то вещи, это тоже не предусмотрено регламентом", – сказал "слуга народа".

Как делили микрофон

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Напомним, во время заседания парламента Лерос выступил за отчет Временной следственной комиссии о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", но слов он особо не подбирал и обвинил Офис президента в провале спецоперации.

К трибуне подбежал Тищенко и начал оттаскивать коллегу от микрофона. Их стычка проходила под возмущенные крики из зала, а потом к трибуне подошли депутаты и разняли Лероса и Тищенко.

Неприязнь Лероса к ОПУ и "вагнеровцы"

Гео Лерос уже давно "воюет" лично с Андреем Ермаком и часто "наезжает" на Зеленского, после чего его даже исключили из фракции "Слуга народа".

А накануне американские СМИ опубликовали сюжет о проваленной спецоперации по задержанию "вагнеровцев", который подтвердил, что на самом деле она действительно проводилась.

Ранее Офис президента отрицал вообще ее существование и опровергал причастность к сливу информации.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз в Раде был неприятный инцидент с участием депутатов 1 июля, когда журналистка прямо во время брифинга ударила Никиту Потураева в лицо.