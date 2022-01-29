"Круты – это о сегодня": Яценюк почтил героев Украины

Пример жертвенности и любви к собственной стране будет жить и вдохновлять украинцев, отметил политик

Арсений Яценюк. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк почтил память Героев Крут.

"В связи с этим историческим событием вспомнилось, как месяц назад Путин солгал на весь мир, вроде бы "Украину создал Ленин". Очередной бред больного имперского сознания. Именно в День памяти Героев Крут есть повод сказать, что Ленин, так же, как Путин сегодня, присылал своих головорезов, чтобы уничтожить независимую Украину. И получил отчаянное героическое сопротивление защитников нашей государственности", – сказал политик.

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Яценюк отметил, что Украину создали герои. Среди них несколько сотен цветов нашей нации, которые более ста лет назад у небольшого села Круты в 130 километрах от Киева остановили российское наступление.

"Украину создают современные герои, с 2014 года защищая Украину от российского взбалмошного оккупанта. Круты – это о сегодня. Вечная память героям, чей пример жертвенности и любви к собственной стране будет жить и вдохновлять украинцев защищать собственное государство. И пусть адом горит земля под ногами русского захватчика", – подытожил он.