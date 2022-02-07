"Кнут и пряник" по Украине – Яценюк сказал, что Путин готовит Макрону

Политик предполагает, что Россия будет оказывать дополнительное давление на президента Франции

Путин будет играть с президентом Франции в "кнут и пряник", чтобы достичь выполнения своей интерпретации Минских соглашений. Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк сказал изданию Politico.

Как отмечает Politico, в Украине есть опасения, что Макрона "могут затянуть в сдачу позиций по Минскому протоколу 2015 года". Мол, Путин может "заручиться поддержкой Запада для назначения местных выборов и предоставления своего рода особого статуса — фактически автономии — для неподконтрольных Украине районов Донецка и Луганска. Это может предоставить российским марионеткам право вето на решения, принятые в Киеве".

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Арсений Яценюк предполагает в комментарии Politico, что на президента Франции Россия будет оказывать дополнительное давление еще и потому, что Макрона в апреле ждут выборы.

Путин, несомненно, будет играть с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом в политику кнута и пряника, говоря: "Это единственное решение. Вы были соавтором этого решения. Иного пути нет. Если вы не принимаете этого, что мне делать? У меня нет другого выхода, кроме того, чтобы начать масштабную военную операцию", – цитирует издание Яценюка.

В то же время, отмечает Politico, в Елисейском дворце подтвердили, что восток Украины будет на повестке дня переговоров и отметили, что "Путин хочет видеть прогресс в Минских договоренностях" . В то же время сотрудники Макрона настаивали на том, что о подковерных соглашениях речь не идет, ведь Макрон получил "полное благословение других мировых лидеров после шквала звонков за последнюю неделю".

"Макрон обратится к Путину отвести войска от украинской границы, а также предложит прекратить военные активности в Черном море, Беларуси и морях вблизи Шотландии", отмечает издание . "Мы думаем, что во всем этом есть элементы, которые Владимир Путин может модерировать, чтобы союзники увидели это как сигнал деэскалации", – цитирует Politico советника из Елисейского дворца.