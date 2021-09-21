Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Кадыров пригласил Байдена поискать в Чечне секс-меньшинства

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
21 сентября, 21:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чеченский лидер ответил президенту США на призыв защищать права ЛГБТ "от Чечни до Камеруна"
Кадыров заявил, что Байдену некого защищать в Чечне / Коллаж "Сегодня"
Кадыров заявил, что Байдену некого защищать в Чечне / Коллаж "Сегодня"

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена посетить его республику. Правда, чеченский лидер зовет американского президента на Кавказ не двусторонние договора заключать, а разбираться, есть ли здесь представители секс-меньшинств.

Такой была реакция Кадырова на выступление лидера США 21 сентября на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Байден

Джо Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира, чтобы их представители могли жить в любви без страха. По мнению американского лидера, отстаивать права секс-меньшинств нужно везде, от Чечни до Камеруна.

"Мы все должны встать на защиту прав ЛГБТ, чтобы они могли открыто и без страха жить в любви, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира. Десять лет назад именно в этот день была исправлена великая несправедливость, и огромная тяжесть наконец была снята с плеч десятков тысяч преданных американских военнослужащих – отменен закон "Не спрашивай, не говори... ". Это помогло нашей стране приблизиться к ее основополагающему принципу равенства, достоинства и возможностей для всех. В этот день и каждый день я благодарен всем военнослужащим и ветеранам ЛГБТ, которые укрепили нашу армию и нашу нацию", – заявил Байден с трибуны ООН.

Реклама

Читайте также:

Что ответил Кадыров

"Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику. Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ситуация в Чечне

  • Год назад Госдепартамент США ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи за нарушением прав человека.
  • В 2018 году США и 15 других стран инициировали создание специальной миссии, которая установила ужасающие факты нарушения прав ЛГБТ-сообщества, правозащитников и независимых СМИ в Чечне.
  • Было установлено, что выше указанные категории лиц попали под преследования, незаконные аресты и задержания, подвергались пыткам, стало известно об их исчезновениях и казнях без суда и следствия.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.71

Евро (€)

31.27

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять