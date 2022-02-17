Гройсман: Вместо создания правительства Национального объединения парламентарии повышают депутатские пенсии

Гройсман призвал парламент отменить решение о возврате индексации спецпенсий депутатам

/ Фото: Кабинет министров Украины

Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман выразил возмущение последним решением украинского парламента, который вместо формирования стратегии развития страны и создания правительства Национального объединения повышает депутатские пенсии. Свою позицию политик изложил в социальной сети Facebook.

Напомним, 15 февраля Верховная Рада Украины 352 голосами "за" приняла проект изменений в пенсионное законодательство, в частности в части повышения пенсий народным избранникам. Между тем при каденции Владимира Гройсмана – и в должности главы Верховной Рады, и в должности главы правительства – первоочередным было повышение зарплат и пенсий обычным украинцам.

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"Правда в том, что мне стыдно, – прокомментировал события лидер "УСГ". – Вместо формирования Правительства Национального Объединения – парламент объединился для повышения депутатских пенсий. В эти напряженные дни, которые мы переживаем, на фоне экономических трудностей, решение о возвращении индексации спецпенсий депутатам является серьезной ошибкой".

Гройсман призвал парламент отменить непродуманный шаг – иначе его отменит команда Гройсмана в следующем парламенте, подчеркнул политик.