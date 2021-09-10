"Голос" поддержал направление закона об олигархах в Венецианскую комиссию

Кира Рудык считает, что законопроект не создает никакого способа побороть олигархов и противоречит Конституции

Депутаты "Голоса" забраковали олигархический законопроект. Фото: facebook.com/kira.rudik

Фракция "Голос" поддерживает предложение омбудсмена Людмилы Денисовой о направлении принятого в первом чтении законопроекта №5599 об олигархах на экспертизу Венецианской комиссии. Политсила обратилась с соответствующей просьбой к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Об этом сообщила глава партии Кира Рудык.

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"К законопроекту об олигархах у нас были вопросы с самого первого дня. Команда власти очень любит создавать законы против чего-то, а на самом деле, если разобраться, то внутри будет или "пшик", или противоположные вещи заявленным в названии законопроекта. Так случилось и с законопроектом об олигархах: он только так называется, но на самом деле ни с кем не борется", – сказала она.

Рудык сетует на то, что якобы законопроект не создает никакого способа побороть олигархов, которые на самом деле уничтожают украинскую экономику, но при этом документ дает право СНБО называть того или иного человека по определенным критериям олигархом.

"Эти критерии очень плохо прописаны и, собственно, могут быть применены к любому. Хуже в этой истории то, что в документе не прописано: а что дальше? В Украине есть все возможности и законы, которые могут помочь бороться с олигархами. То, чего нет, так это справедливой судебной системы. Потому что каждый шаг, который сейчас будет сделан против олигархов, завершится в суде, где олигарх опровергает все обвинения. Поэтому это – первый шаг, который нужно сделать, чтобы судебная система не дала нивелировать решение Антимонопольного комитета", – сказала лидер "Голоса" и добавила, что ее политсила не поддержит законопроект во втором чтении.

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Она напомнила, что "Голос" подал свой альтернативный пакет антиолигархических законопроектов, который действительно направлен на ограничение олигархического влияния. Он включает усиление полномочий Антимонопольного комитета, лишение олигархов налоговых льгот, а также отстранение олигархов от влияния при принятии решений в государственных предприятиях.

Почему олигархический закон хотят отдать "венецианке"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. По ее словам, этот документ нарушает права человека.

Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.

Денисова подчеркнула, что в нынешнем виде законопроект угрожает и свободе слова. Может быть введена цензура, то есть контроль со стороны институций власти относительно распространения информации в СМИ, а это будет противоречить статье 15 Конституции.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях эксперты и политики обсудили заявление Денисовой о деолигархизации. Они отмечают, что власти лучше позаботиться о сильных судах, борьбе с коррупцией и, самое главное, выполнении уже действующих законов.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко тоже считает, что этот законопроект нарушает Конституцию.