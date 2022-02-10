Дмитрий Спивак: Пока в Польше снижают налоги, в Украине продолжают душить предпринимателей

Спивак настаивает, чтобы власть прекратила заниматься прессингом малого и большого бизнеса

Дмитрий Спивак. / Фото: Украина 24

С 2019 года идет беспрецедентное давление на легальный бизнес – необоснованные проверки налоговых и регуляторных органов. Госстат констатировал 254 тысячи проверок бизнеса в 2021 году и 184 тысяч за последние два года.

Дмитрий Спивак, руководитель Всеукраинского объединения "Правда" настаивает на том, чтобы власть прекратила заниматься прессингом малого и большого бизнеса.

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"Маски-шоу" на предприятиях горно-обогатительных комбинатов "Метинвеста" и "АрселорМиттал", доначисление налогов на 1,1 млрд гривен для "Синево", уничтожение ФОПов и бесконечные проверки среднего бизнеса имеют мало общего с простой адекватностью. Чего стоит только последняя инициатива Гетманцева по поводу того, что и подработку уже тоже необходимо облагать налогом. Я всегда буду выступать в поддержку любого бизнеса, который открывает рабочие места, создает конкурентную продукцию, платит налоги в бюджет и работает "вбелую". И мне абсолютно все равно, кто акционер, или владелец этих компаний", — говорит Спивак.

Также Дмитрий посоветовал власти строить в Украине цивилизованный конкурентный рынок и капитализм, а не идти по постулатам дедушки Ленина – все забрать, разграбить и уничтожить.