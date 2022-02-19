Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Арсений Яценюк: Эвакуация с Донбасса – часть спецоперации российской ФСБ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 февраля, 13:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
ФСБ просто использует граждан на Донбассе в своих целях – Арсений Яценюк

Россия начала так называемую эвакуацию с Донбасса по одной причине – это еще одна часть войны против Украины, чтобы показать, будто наша страна хочет напасть на Донбасс, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов в программе "Свобода слова Савика Шустера " на телеканале "Украина".

"Их люди совершенно не интересуют, их не беспокоят люди. Вы видели этих детей-сирот, стариков? Люди боятся, бегут, потому что они их используют просто как пушечное мясо", – сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что журналисты-расследователи обнаружили, что обнародованные обращения бандитов из так называемых ДНР/ЛНР об эвакуации были записаны двумя днями ранее.

Реклама

"Это значит, что это часть подготовки спецоперации российским ФСБ, чтобы ситуация взорвалась. Они просто используют граждан на Донбассе в своих целях", – подчеркнул он.

Сейчас, по убеждению Арсения Яценюка, власть должна отправить на подконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей дополнительные силы и средства Службы по чрезвычайным ситуациям: "Дополнительно отправить гуманитарный конвой и медицинское обеспечение".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Война или новый спектакль Путина: почему в "ЛДНР" включили сирены и начали эвакуацию жителей Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Вице-президент США Харрис: Есть четкая инструкция агрессии России Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,1%
2
Порошенко Порошенко
21,8%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
8,3%
5
Разумков Разумков
7,2%
6
Мураев Мураев
6,5%
7
Смешко Смешко
6,1%
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
22,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,5%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,1%
5
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,2%
6
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
5,8%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
5,1%
Doodle Сегодня
19 февраля. Клим Чурюмов. Ровно 85 лет назад в этот день родился украинский астроном – первооткрыватель комет Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова…
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

202 141

заболело за неделю в Украине

-17%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять