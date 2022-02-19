Арсений Яценюк: Эвакуация с Донбасса – часть спецоперации российской ФСБ

ФСБ просто использует граждан на Донбассе в своих целях – Арсений Яценюк

Россия начала так называемую эвакуацию с Донбасса по одной причине – это еще одна часть войны против Украины, чтобы показать, будто наша страна хочет напасть на Донбасс, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов в программе "Свобода слова Савика Шустера " на телеканале "Украина".

"Их люди совершенно не интересуют, их не беспокоят люди. Вы видели этих детей-сирот, стариков? Люди боятся, бегут, потому что они их используют просто как пушечное мясо", – сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что журналисты-расследователи обнаружили, что обнародованные обращения бандитов из так называемых ДНР/ЛНР об эвакуации были записаны двумя днями ранее.

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"Это значит, что это часть подготовки спецоперации российским ФСБ, чтобы ситуация взорвалась. Они просто используют граждан на Донбассе в своих целях", – подчеркнул он.

Сейчас, по убеждению Арсения Яценюка, власть должна отправить на подконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей дополнительные силы и средства Службы по чрезвычайным ситуациям: "Дополнительно отправить гуманитарный конвой и медицинское обеспечение".