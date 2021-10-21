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"Давайте поцелуем Путина во все места": Арахамия и Рабинович поругались в прямом эфире

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 октября, 08:25
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Депутаты устроили скандал с взаимными обвинениями, в ход пошли даже неприличные выражения

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович повздорили в прямом эфире из-за кума Путина Виктора Медведчука, который сейчас под домашним арестом.

Это произошло в эфире телеканала Украина 24.

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Депутат от ОПЗЖ обвинял действующую власть в провальной политике, а "слуга народа" припомнил ему Медведчука с Путиным.

Арахамия: "В вашем крыле партии кум Путина лидер, который сидит в тюрьме..."

Рабинович: "Да он 175 долларов привез... Если бы у вас совесть была, вы бы поцеловали его в одно место. И сейчас бы все получали по 2 гривни (газ для населения. – Ред.). А вам надо просто упаковать человека..."

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Арахамия: "Что говорит этот политический союз? Давайте пойдем к Путину, поцелуем его во все места, возьмем газ по 100 долларов, и все заживем хорошо".

Рабинович: "Вам сказали – возьмите газ, ничего продавать не надо. А вы же не в состоянии этого сделать..."

Арахамия: "Вадим Зиновьевич, вы отстали на 7 лет. 12 тысяч людей положили свои жизни на границе за то, чтобы так не было".

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Рабинович: "Вы провоцируете это все, прикрываясь войной. Воюете и провоцируете все. И рассказываете, что люди живут плохо, потому что вы воруете".

Как мы уже писали, на днях Рабинович ездил в Москву, где прямо на Красной площади отчитался о переговорах с Кремлем по Украине. Он провел встречу с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, которого еще называют куратором по Украине.

Также ранее в прямом эфире Арахамия и Разумков повздорили о депутатском мандате экс-спикера. Чтобы получить ответ, Дмитрию Разумкову пришлось несколько раз задать вопрос о своем депутатском будущем.

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