Рабинович в Москве отчитался о переговорах с Кремлем по Украине (фото)

Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович в Москве провел встречу с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком

Рабинович возле кабинета Козака. Фото: коллаж "Сегодня"

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович провел в Москве встречу с заместителем руководителя Администрации президента (АП) РФ Дмитрием Козаком.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Сейчас прошла встреча в Москве с заместителем руководителя АП России Дмитрием Козаком! Я довел до Дмитрия Николаевича позицию нашей партии по ключевым вопросам внешней и внутренней политики! Работаем дальше! Нас не сломить", – говорится в сообщении.

Отметим, Козак был назначен замглавы АП в январе 2020 года. В ранге советника российского президента он принимает участие в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Не первая поездка Рабиновича в Москву

10 марта 2020 года в Москве состоялась встреча делегации ОПЗЖ во главе с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком с депутатами Госдумы РФ и главой Госдумы Вячеславом Володиным.

В июле того же года Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки представителей ОПЗЖ в Москву.

25 мая 2020 года народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения относительно совершения представителями партии государственной измены.

Ранее мы сообщали, что Рабинович показал карту Украины без Крыма, но с "Л/ДНР".

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Также напомним, судья отругал соратников Медведчука – Рабиновича и Бойко – за то, что они выходили в туалет.