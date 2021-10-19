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Рабінович у Москві відзвітував про переговори з Кремлем щодо України (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 жовтня, 14:20
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Нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович у Москві провів зустріч із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком
Рабинович біля кабінету Козака. Фото: колаж "Сьогодні"
Рабинович біля кабінету Козака. Фото: колаж "Сьогодні"

Співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович провів у Москві зустріч із заступником керівника Адміністрації президента (АП) РФ Дмитром Козаком.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Зараз пройшла зустріч у Москві із заступником керівника АП Росії Дмитром Козаком! Я довів до Дмитра Миколайовича позицію нашої партії з ключових питань зовнішньої та внутрішньої політики! Працюємо далі! Нас не зламати", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, Козак був призначений заступником глави АП в січні 2020 року. У ранзі радника російського президента він бере участь у переговорах у "нормандському форматі" з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Не перша поїздка Рабіновича в Москву

  • 10 березня 2020 року в Москві відбулася зустріч делегації ОПЗЖ на чолі з Вадимом Рабіновичем і Віктором Медведчуком з депутатами Держдуми РФ і головою Держдуми В'ячеславом Володіним.
  • У липні того ж року Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки представників ОПЗЖ в Москву.
  • 25 травня 2020 року народна депутатка від "Голосу" Соломія Бобровська заявила, що Печерський районний суд зобов'язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками партії державної зради.

Раніше ми повідомляли, що Рабінович показав карту України без Криму, але з "Л/ДНР".

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Також нагадаємо, суддя вилаяв соратників Медведчука – Рабіновича і Бойка – за те, що вони виходили в туалет.

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