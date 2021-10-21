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"Давайте поцілуємо Путіна в усі місця": Арахамія і Рабінович посварилися у прямому ефірі

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
21 жовтня, 08:25
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Депутати влаштували скандал із взаємними звинуваченнями, в хід пішли навіть непристойні вирази

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович посварилися у прямому ефірі через кума Путіна Віктора Медведчука, який нині під домашнім арештом.

Це сталося в ефірі телеканалу Україна 24.

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Депутат від ОПЗЖ звинувачував чинну владу в провальній політиці, а "слуга народу" пригадав йому Медведчука з Путіним.

Арахамія: "У вашому крилі партії кум Путіна лідер, який сидить у в'язниці..."

Рабінович: "Так він 175 доларів привіз... Якби у вас совість була, ви б поцілували його в одне місце. І зараз би всі отримували по 2 гривні (газ для населення. – Ред.). А вам треба просто упакувати людину..."

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Арахамія: "Що говорить цей політичний союз? Давайте підемо до Путіна, поцілуємо його в усі місця, візьмемо газ по 100 доларів, і всі заживемо добре".

Рабінович: "Вам сказали – візьміть газ, нічого продавати не треба. А ви ж не в змозі цього зробити..."

Арахамія: "Вадим Зіновійович, ви відстали на 7 років. 12 тисяч людей поклали свої життя на кордоні за те, щоб так не було".

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Рабінович: "Ви провокуєте це все, прикриваючись війною. Воюєте і провокуєте все. І розповідаєте, що люди живуть погано, тому що ви крадете".

Як ми вже писали, днями Рабінович їздив до Москви, де прямо на Червоній площі відзвітував про переговори з Кремлем щодо України. Він провів зустріч із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, якого ще називають куратором з українського питання.

Також раніше у прямому ефірі Арахамія і Разумков посварилися про депутатський мандат ексспікера. Щоб отримати відповідь, Дмитру Разумкову довелося кілька разів задати питання про своє депутатське майбутнє.

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