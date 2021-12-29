Зеленському зателефонували із Білого дому: що пообіцяв Блінкен

Президент України Володимир Зеленський отримав можливість озвучити позицію нашої країни щодо ключових питань перед новими переговорами лідера США Джозефа Байдена із російським колегою Володимиром Путіним. 29 грудня Зеленський переговорив телефоном із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.
Що відомо
"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України. Вони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні переговори з Росією", — йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.
Далі по темі
Трохи більше повідомив Ентоні Блінкен на своєму телеграм-каналі.
"У своїй розмові із президентом України @ZelenskyyUa підтвердив повну підтримку України з боку США. І далі тісно консультуватимемося з Україною, NATO, союзниками та партнерами в наших дипломатичних зусиллях щодо стримування подальшої агресії Росії", — написав держсекретар США.
Ситуація
- Одночасно Держдепартамент США та прессекретар президента Росії повідомили про те, що 30 грудня відбудеться телефонна розмова між Джозефом Байденом та Володимиром Путіним.
- Декількома годинами раніше, 29 грудня, стало відомо, що Путін домовився з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо проведення нових спільних військових навчань на початку 2022 року.
- За версією секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, Путін зараз працює над тим, щоб розділити Україну щонайменше на три частини.
- Попередня розмова Байдена з Путіним відбулася 7 грудня.
- Після цих переговорів у стінах Кремля народилася угода, яка зобов'язує НАТО не приймати Україну, Грузію та Молдову, а також не розміщувати озброєння на території країн, що стали членами Альянсу після 1992 року.