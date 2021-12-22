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Зеленський заборонив коментувати зовнішню політику – новий указ

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 грудня, 18:52
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Указ спрямовано на забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу
Лише президент, прем'єр та глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами
Лише президент, прем'єр та глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами / Фото: Колаж: Сьогодні

Заяви з міжнародних питань тепер мають право робити виключно обмежене коло осіб. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №671/2021 "Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави", який оприлюднено на сайті глави держави.

Указ було прийнято з метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин та належного виконання міжнародних договорів України.

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Указом встановлюється

З офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики та ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем'єр-міністр України та міністр закордонних справ України.

Згідно з документом, МЗС буде

  • надавати офіційні роз'яснення щодо зовнішньополітичного курсу України;
  • забезпечувати координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин;
  • здійснювати загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України;
  • надавати методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органам з відповідних питань;
  • вносити в установленому порядку на розгляд Президента та Кабінету Міністрів пропозиції щодо удосконалення діяльності державних органів у зазначеній сфері.

Водночас, усі державні органи мають узгоджувати свої кроки з міністерством та інформувати президента про службові контакти щодо державної політики у сфері зовнішніх відносин.

Також указом затверджено обов'язкове включення до складу учасників міжнародних переговорів у разі проведення в Україні:

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  • прем'єр-міністра – першого заступника чи заступника міністра закордонних справ;
  • першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра – керівника відповідного структурного підрозділу апарату МЗС;
  • міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу – представника МЗС, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі;
  • посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів із головами та співробітниками акредитованих в Україні іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій представника МЗС.

Що передувало

Заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявляв, що на Донбасі проти України воюють не лише місцеві бойовики, а й найманці з 30 країн світу. При цьому він відмовився чітко відповісти, чи воює Росія проти України , оскільки "ніякого підтвердження, що там ведеться війна між Росією та Україною, я поки що не бачив".

Зазначимо, що Порошенко, якого 20 грудня в Україні звинуватили у державній зраді знаходиться у Польщі, там у нього заплановано робочі візити.

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