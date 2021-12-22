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Зеленский запретил комментировать внешнюю политику – новый указ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
22 декабря, 18:52
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Указ направлен на обеспечение единства внешнеполитического курса
Лишь президент, премьер и глава МИД имеют право выступать с официальными заявлениями
Лишь президент, премьер и глава МИД имеют право выступать с официальными заявлениями / Фото: Коллаж: Сегодня

Заявления по международным вопросам теперь имеют право делать исключительно ограниченный круг лиц. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №671/2021 "Вопрос координации внешнеполитической деятельности государства", который обнародован на сайте главы государства.

Указ был принят с целью обеспечения единства внешнеполитического курса государства, усиления координации деятельности государственных органов в сфере внешних сношений и надлежащего выполнения международных договоров Украины.

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Указом устанавливается

С официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины.

Согласно документу, МИД будет

  • предоставлять официальные разъяснения по внешнеполитическому курсу Украины;
  • обеспечивать координацию деятельности государственных органов в области внешних сношений;
  • осуществлять общий надзор за исполнением международных договоров Украины;
  • оказывать методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам по соответствующим вопросам;
  • вносить в установленном порядке на рассмотрение президента и Кабинета министров предложения по усовершенствованию деятельности государственных органов в указанной сфере.

В то же время, все государственные органы должны согласовывать свои шаги с министерством и информировать президента о служебных контактах относительно государственной политики в сфере внешних отношений.

Также указом утверждено обязательное включение в состав участников международных переговоров в случае проведения в Украине:

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  • премьер-министра – первого заместителя или заместителя министра иностранных дел;
  • первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра – руководителя соответствующего структурного подразделения аппарата МИД;
  • министра, руководителя другого центрального органа исполнительной власти, государственного органа – представителя МИД, занимающего должность дипломатического советника в соответствующем органе;
  • должностных лиц министерств, других центральных органов исполнительной власти, государственных органов с главами и сотрудниками аккредитованных в Украине иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций представителя МИД.

Что предшествовало

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявлял, что на Донбассе против Украины воюют не только местные боевики, но и наемники из 30 стран мира. При этом он отказался четко ответить, воюет ли Россия против Украины, поскольку "никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной, я пока не видел".

Отметим, что Порошенко, которого 20 декабря в Украине обвинили в государственной измене находится в Польше, там у него запланированы рабочие визиты.

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