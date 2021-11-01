Зеленський зустрівся з Меркель – обговорили чотири важливі теми

Глава держави та німецький канцлер порушили важливі для України та Європи питання

Зеленський та Меркель говорили про Донбас. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський на кліматичній конференції у Глазго (Шотландія) зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, з якою обговорив не лише глобальне потепління, а й Україну. Про це він написав у Twitter.

Вони обговорили чотири теми.

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Можливо, це ще не остання їхня зустріч. Фото: president.gov.ua

"Під час зустрічі в Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну ситуацію з безпекою на Донбасі та переговори для встановлення миру, енергетичну кризу в Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини", – написав Зеленський.

Зеленський та Меркель обговорюють Україну. Фото: president.gov.ua

Меркель йде з політики

Влітку Ангела Меркель востаннє на посту канцлерки Німеччини відвідала з візитом США, Росію та Україну. Наприкінці вересня пройшли вибори до бундестагу, на яких перемогли основні конкуренти партії Меркель Соціал-демократична партія Німеччини.

Але варто зазначити, що процес формування нового уряду й обрання нового канцлера може тривати не один місяць, тому з Меркель ще рано прощатися.