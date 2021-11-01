Зеленський зустрівся з Меркель – обговорили чотири важливі теми

Президент Володимир Зеленський на кліматичній конференції у Глазго (Шотландія) зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, з якою обговорив не лише глобальне потепління, а й Україну. Про це він написав у Twitter.
Вони обговорили чотири теми.
"Під час зустрічі в Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну ситуацію з безпекою на Донбасі та переговори для встановлення миру, енергетичну кризу в Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини", – написав Зеленський.
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Меркель йде з політики
- Влітку Ангела Меркель востаннє на посту канцлерки Німеччини відвідала з візитом США, Росію та Україну. Наприкінці вересня пройшли вибори до бундестагу, на яких перемогли основні конкуренти партії Меркель Соціал-демократична партія Німеччини.
- Але варто зазначити, що процес формування нового уряду й обрання нового канцлера може тривати не один місяць, тому з Меркель ще рано прощатися.
- Тим часом все частіше почало обговорюватися питання, чи встигне Меркель потрапити на "нормандську зустріч". Усі сторони нібито підтвердили зацікавленість у проведенні саміту ще до кінця цього року, але до справи наразі не дійшло.
- 11 жовтня президент Володимир Зеленський зідзвонився з Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас та майбутні переговори.
- У свою чергу президент РФ Володимир Путін також поговорив з Меркель та Макроном про "нормандську зустріч".