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Зеленський зустрівся з Меркель – обговорили чотири важливі теми

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
1 листопада, 17:42
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Глава держави та німецький канцлер порушили важливі для України та Європи питання
Зеленський та Меркель говорили про Донбас. Колаж "Сьогодні"
Зеленський та Меркель говорили про Донбас. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський на кліматичній конференції у Глазго (Шотландія) зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, з якою обговорив не лише глобальне потепління, а й Україну. Про це він написав у Twitter.

Вони обговорили чотири теми.

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Можливо, це ще не остання їхня зустріч. Фото: president.gov.ua

"Під час зустрічі в Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну ситуацію з безпекою на Донбасі та переговори для встановлення миру, енергетичну кризу в Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини", – написав Зеленський.

Зеленський та Меркель обговорюють Україну. Фото: president.gov.ua

Меркель йде з політики

  • Влітку Ангела Меркель востаннє на посту канцлерки Німеччини відвідала з візитом США, Росію та Україну. Наприкінці вересня пройшли вибори до бундестагу, на яких перемогли основні конкуренти партії Меркель Соціал-демократична партія Німеччини.
  • Але варто зазначити, що процес формування нового уряду й обрання нового канцлера може тривати не один місяць, тому з Меркель ще рано прощатися.

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