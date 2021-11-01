Зеленский встретился с Меркель – обсудили четыре важные темы

Президент Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго (Шотландия) встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой обсудил не только глобальное потепление, но и Украину. Об этом он написал в Twitter.
Они обсудили четыре темы.
"Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути ее преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", – написал Зеленский.
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Меркель уходит из политики
- Летом Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера Германии посетила с визитом США, Россию и Украину. В конце сентября прошли выборы в бундестаг, на которых победили основные конкуренты партии Меркель Социал-демократическая партия Германии.
- Но стоит отметить, что процесс формирования нового правительства и избрания нового канцлера может длиться не один месяц, поэтому с Меркель еще рано прощаться.
- Тем временем все чаще стал обсуждаться вопрос, успеет ли Меркель попасть на "нормандскую встречу". Все стороны якобы подтвердили заинтересованность в проведении саммита еще до конца этого года, но до дела пока не дошло.
- 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.
- В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече".