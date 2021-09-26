Уже попрощалися з Меркель? А даремно! – канцлер Німеччини ще побуде при владі

У Німеччині закінчується агітаційна кампанія, яка повинна завершитися виборах 26 вересня, формуванням нового уряду і відходом на спокій Ангели Меркель. Останні рейтинги свідчать, що наступник канцлера-довгожителя – Армін Лашет не заручиться підтримкою явної більшості електорату, щоб особисто сформувати уряд. Це означає, що фрау Меркель ще якийсь час буде керувати Німеччиною і впливати на процеси в Євросоюзі.
Про це пишуть аналітики більшості західних видань, включаючи CNN.
Рейтинг
Станом на 24 вересня, після заключних теледебатів лідерів партій, які проходять в Бундестаг
- Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) має 25% підтримки і її рейтинг стоїть на місці вже кілька днів;
- Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) почав відігравати свої позиції і зараз має 22%;
- Парія "Союз-90"/"Зелені" поки може претендувати лише на 16%;
- Вільна демократична партія, яка представляє бізнес, має майже 12%;
- Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" задовольняється 11%.
Хто буде домовлятися
Якщо такий результат партії покажуть в день голосування, в результаті кандидат на пост канцлера від СДПН міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (до речі, переможець всіх теледебатів), повинен буде домовлятися з кандидатом від ХДС – прем'єр-міністром землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом, або з лідером "зелених", депутатом Бундестагу Анналеной Бербок. Від того, як швидко вони поділять міністерські портфелі і буде залежати, як швидко Ангела Меркель передасть свої справи і відправиться відпочивати.
"Коаліційний уряд здається неминучим, а тристоронній альянс досить імовірний. І вперше це станеться в Німеччині на національному рівні, що є відображенням зростаючої фрагментації німецької політики, яка також має місце в інших частинах Європи і за її межами", – зазначає видання The Guardian.
Знайдеться місце і популістам?
У переговорний вир теоретично можуть бути втягнуті всі партії, які подолають 5% прохідний бар'єр. Як відзначають аналітики, навіть правопопулістська "Альтернатива для Німеччини".
"Реальна коаліція червоно-зелено-червона (між соціал-демократами, "зеленими" і "лівими") або червоно-зелено-жовта (між соціал-демократами, "зеленими" і лібералами з "Вільної демократичної партії"). Продовжувати "велику коаліцію" (між ХДС і соціал-демократами) ні у кого з партнерів немає сил; для Лашета це було б політичним самогубством, причому не тільки на федеральному рівні, а й з точки зору збереження прем'єрства в Північному Рейні-Вестфалії", – зазначив в коментарі для порталу "Медуза" берлінський політолог, член Соціал-демократичної партії Дмитро Стратіевський.
Виходячи з історії створення коаліції після виборів у 2017 році, коли переговори продовжувалися півроку (і це при непохитному авторитеті Меркель) тут можна очікувати ще більш затяжний процес. А це означає, що Ангела Меркель ще якийсь час побуде канцлером.
Якщо згадати ізраїльський сценарій, де не було стійкої коаліції останні кілька років і буквально кожні півроку проходили нові вибори в Кнесет, то фрау Меркель може затриматися надовго. Є висока ймовірність, що Новий рік німці зустрінуть при Меркель.
- Відставка Меркель змусив Німеччину замислитися – що робити далі. 5% електорату складають "меркелькіндери", які не жили при інших канцлерах. Результати опитувань свідчать, що майже половина громадян країни не знають, за кого голосувати.
- Відставка Меркель може відкрити можливість для Франція отримати лідерство в Європі.
- Ангела Меркель підтримує "Північний потік – 2", але вважає важливим, щоб Україна залишалася транзитною країною російського газу після 2024 року, коли закінчиться строк угоди.