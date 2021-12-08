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Зеленський вказав на важливий момент у переговорах Байдена та Путіна

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
8 грудня, 15:44
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Глава держави обіцяє дати вичерпнішу відповідь після розмови з Байденом
Президент оцінив переговори Байдена та Путіна щодо України. Колаж "Сьогодні"
Президент оцінив переговори Байдена та Путіна щодо України. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський, коментуючи переговори глав США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, назвав головним досягненням – американську підтримку нашої країни та особисте залучення американського лідера до врегулювання конфлікту. Про це він сказав на пресклонференцію.

Він зазначив, що більш конкретно зможе оцінити переговори лише після завтрашньої розмови з Байденом.

"Загалом я вважаю позитивним, що президент США розмовляв із президентом РФ. Деталі цієї розмови я хотів би прокоментувати завтра після моєї розмови із президентом США. Я вважаю, що перемога України у тому, що США завжди підтримували Україну. Найголовніше, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту", – сказав він.

Переговори Путіна та Байдена

  • 7 грудня Володимир Путін та Джо Байден провели двогодинні переговори щодо України. Серед іншого господар Кремля наполягав на гарантіях, що НАТО не прийматиме Україну. Але на переговорах уже Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході.
  • Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розповів, що Байден запропонував Путіну два варіанти щодо України: або жорсткі санкції та інші наслідки у разі вторгнення Росії, або припинення агресії та виконання Мінських угод.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "сам по собі контакт (Байдена та Путіна) є стримуванням та деескалацією", але при цьому відзначив важливий момент – РФ посадили за стіл переговорів.
  • Американські ЗМІ також оцінили розмову президентів США та РФ. У New York Times вважають, що українське питання так і не вирішене – Україна все ще не волосинці від військової загрози.

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