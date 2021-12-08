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Зеленский указал на важный момент в переговорах Байдена и Путина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
8 декабря, 15:44
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Глава государства обещает дать более исчерпывающий ответ после разговора с Байденом
Президент оценил переговоры Байдена и Путина по Украине. Коллаж "Сегодня"
Президент оценил переговоры Байдена и Путина по Украине. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский, комментируя переговоры глав США и России Джо Байдена и Владимира Путина, назвал главным достижением – американскую поддержку нашей страны и личное вовлечение американского лидера в урегулирование конфликта. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что более конкретно сможет оценить переговоры только после завтрашнего разговора с Байденом.

"В целом я считаю позитивным, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я хотел бы прокомментировать завтра после моего разговора с президентом США. Я считаю, что победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину. Самое главное, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта", – сказал он.

Переговоры Путина и Байдена

  • 7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры по Украине. Среди прочего хозяин Кремля настаивал на гарантиях, что НАТО не будет принимать Украину. Но на переговорах уже Байден поставил ультиматум Путину о НАТО на востоке.
  • Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Байден предложил Путину два варианта по Украине: или жесткие санкции и прочие последствия в случае вторжения России, или прекращение агрессии и выполнение Минских соглашений.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "сам по себе контакт (Байдена и Путина) служит сдерживанием и деэскалацией", но при этом отметил важный момент – РФ посадили за стол переговоров.
  • Американские СМИ тоже оценили разговор президентов США и РФ. В New York Times считают, что украинский вопрос так и не решен – Украина все еще не волоске от военной угрозы.

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