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Україна все ще на волосині. New York Times оцінила переговори Путіна та Байдена

Наталія Магдик Наталія Магдик
8 грудня, 15:12
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Америка бачить інакше переговори двох лідерів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Американське видання New York Times опублікувало аналіз підсумків розмови Байдена та Путіна. Журналіст Майкл Кроулі розповів, як він бачить ситуацію.

"Про жорсткість підходу Байдена – яку зараз намагається просувати Білий дім на тлі підозр, що всі заяви Вашингтона про російські війська біля України – це гра з метою не допустити введення Конгресом санкцій проти Північного потоку – 2", – пише він.

Також він зазначає, що відеоконференція лідерів не вирішила кризи на кордонах України, і ні Кремль, ні Білий дім не повідомили про суттєвий прогрес.

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"Джейк Салліван, радник Білого дому з національної безпеки, сказав після зустрічі, що Байден запропонував Путіну вибір між дипломатичним рішенням та серйозними економічними та політичними наслідками, які можуть наслідувати за вторгненням Росії в Україну, але він не сказав чи взяв пан Путін на себе якісь -або зобов'язання", – написав журналіст.

Кроулі поки що не може зробити висновок про те, чи утримають загрози Байдена Росію від вторгнення в Україну.

"Хоча Кремль заявив, що пан Байден погодився продовжити обговорення вимог Путіна, офіційні особи США відкинули аналіз ситуації Путіним і заявили, що ніколи не даватимуть обіцянок щодо можливого розширення НАТО", – пише Кроулі.

Говорячи про "Північний потік-2", він нагадав, що Вікторія Нуланд, виступаючи в комітеті сенату з міжнародних відносин заявила про те, що "ми очікуємо, що трубопровід буде призупинено" у разі, якщо Путін нападе на Україну.

Журналіст вважає, що Байден потребує союзників і звертає увагу на те, що одразу після зустрічі Байден провів переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії.

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Крім того, New York Times відкидає ймовірність особистої неприязні між Байденом та Путіним. Це випливає з початку конференції, під час якої лідери країн обмінялися дружніми привітаннями.

"Це була справжня дискусія, – додав він, – це не були промови", – сказав репортерам після зустрічі радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Переговори США та Росії

Президент США Джо Байден та російський лідер Володимир Путін провели 7 грудня переговори .

  • Було обговорено стан та перспективи двосторонніх відносин та актуальні питання міжнародного порядку денного. Серед них — стратегічна стабільність, взаємодія у боротьбі з пандемією коронавірусу, а також врегулювання регіональних конфліктів.
  • Також обговорювалися теми, які мають вирішальне значення для національної безпеки Америки.
  • Крім військової активності Росії на кордоні з Україною, лідери говорили про питання кібербезпеки та двосторонніх відносин.

Ультиматум задля деескалації

Джозеф Байден погрожував Володимиру Путіну "серйозними економічними санкціями" проти РФ, якщо відбудеться вторгнення на територію України.

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