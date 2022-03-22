Зеленський закликав європейців тиснути на Росію: ціна зволікання – смерті дітей

Президент нагадав, що українці щодня гинуть від російської агресії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський 22 березня виступив перед парламентом Італії і заявив, що кожен день війни з Росією забирає багато життів українців.

"Коли трохи понад тиждень тому я виступав зі зверненням до мітингу у Флоренції та ще в десятках європейських міст, я просив усіх італійців, усіх європейців запамʼятати число 79. Стільки дітей було вбито в Україні на той момент. Тепер – 117. Ще 38 дітей за ці дні. Така ціна зволікання. Зволікання із тиском на Росію, щоб вона припинила цю жорстоку війну. Тисячі дорослих. Тисячі поранених, десятки тисяч зруйнованих родин, сотні тисяч зруйнованих доль, мільйони покунутих домівок", – сказав він.

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Зеленський зазначив, що "все це почалося з однієї людини".

"В окупованих районах ховають вбиті родини прямо в дворах багатоповерхівок, у парках, у братських могилах. Це відбуваєтсья у наш час, у 2022 році. Ми знаємо, що кожен наступний день війни забере ще життя", – наголосив президент.

У Зеленського сказали, як зупинити Путіна

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що світова спільнота знайша кілька потужних інструментів впливу на оточення Володимира Путіна.

За його словами, перший інструмент – обов'язкове тотальне нафтове ембарго.

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Радник глави ОПУ також нагадав, що французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.

А найдієвіші інструменти, за словами Подоляка, у руках американського Мін'юсту, який створив чи активував роботу кількох спеціальних груп із пошуку та арешту російського майна будь-якої юридичної природи.