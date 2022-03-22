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Зупинити війну в Україні може лише зустріч Зеленського та Путіна – Подоляк

Павло Заяць Павло Заяць
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22 березня, 08:20
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Радник глави ОПУ зазначив, що така зустріч готується
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Принципове рішення, яке зупинить війну Росії проти України, може бути ухвалене лише на переговорах президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю BBC розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Я розумію, що будь-які принципові рішення можуть бути прийняті тільки на зустрічі президентів двох країн – РФ і України... Безумовно, така зустріч є ключовою для того, щоб був мир. Вона готується і буде готуватися, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася", – наголосив Подоляк.

Радник глави Офісу президента України пояснив, за яких умов можлива така зустріч:

"Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути. Коли вона може бути – я не готовий сказати, бо лунають постійно якісь фрази, що через два, три дні чи через тиждень. Немає конкретної дати".

Подоляк додав, що Кремль припустився фатальних помилок, які досі не може визнати.

"Безумовно, у них дуже тяжко йде цей злам стереотипів, в яких вони жили протягом 8 років. Виходячи з цієї пропагандистської ілюзії, вони прийняли свої фатальні рішення і досі не можуть собі сказати: ми були неправі. Це складно, це впливає на переговорний процес, тому що треба реальний світ оцінювати більш адекватно і більш прагматично", – зауважив він.

Подоляк назвав дієві санкції проти ототчення Путіна

Михайло Подоляк розповів, що світова спільнота знайша кілька потужних інструментів впливу на оточення Володимира Путіна.

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За його словами, перший інструмент – обов'язкове тотальне нафтове ембарго.

Радник глави ОПУ також нагадав, що французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.

А найдієвіші інструменти, за словами Подоляка, у руках американського Мін'юсту, який створив чи активував роботу кількох спеціальних груп із пошуку та арешту російського майна будь-якої юридичної природи.

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