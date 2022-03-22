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Зеленский призвал европейцев давить на Россию: цена промедления – смерти детей

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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22 марта, 14:01
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Президент напомнил, что украинцы ежедневно гибнут от российской агрессии
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта выступил перед парламентом Италии и заявил, что каждый день войны с Россией уносит много жизней украинцев.

"Когда чуть больше недели назад я выступал с обращением к митингу во Флоренции и еще в десятках европейских городов, я просил всех итальянцев, всех европейцев запомнить число 79. Столько детей было убито в Украине на тот момент. Теперь – 117. Еще 38 детей за эти дни. Такова цена промедления. Промедление с давлением на Россию, чтобы она прекратила эту жестокую войну. Тысячи взрослых. Тысячи раненых, десятки тысяч разрушенных семей, сотни тысяч разрушенных судеб, миллионы брошенных домов", – сказал он.

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Зеленский отметил, что "все это началось с одного человека".

"В оккупированных районах хоронят убитые семьи прямо во дворах многоэтажек, в парках, в братских могилах. Это происходит в наше время, в 2022 году. Мы знаем, что каждый следующий день войны унесет еще жизнь", – подчеркнул президент.

У Зеленского сказали, как остановить Путина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что мировое сообщество может задействовать несколько мощных инструментов влияния на окружение Владимира Путина.

По его словам, первый инструмент – обязательное тотальное нефтяное эмбарго.

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Советник главы ОПУ также напомнил, что французский министр финансов Ле Мер заявил о фактической заморозке активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро.

А самые действенные инструменты, по словам Подоляка, в руках американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества на Западе.

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Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

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Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
Слава Україні!
Опрос SOCIS, 11-16 февраля 2022
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