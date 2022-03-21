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Світ намацав найбільш потужні інструменти для удару по оточенню Путіна – Подоляк

Павло Заяць Павло Заяць
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21 березня, 20:00
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Радник глави ОПУ пояснив, які санкції зупинять Кремль
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Світова спільнота знайша кілька потужних інструментів впливу на російську еліту, яка й досі не бажає вплинути на президента РФ Володимира Путіна, щоб зупинити війну в Україні.

Про це в своєму Telegram-каналі розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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За його словами, перший інструмент – обов'язкове тотальне нафтове ембарго, попри дещо м'яку позицію Німеччини.

"Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель уже відкрито говорить про те, що Маріуполь – це доведений великий воєнний злочин РФ, і тому потрібно негайно й наглухо закрити цей сировинний інструмент. Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії", – зауважив Подоляк.

Радник глави ОПУ також нагадав, що французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.

"Втім, значно чутливіше пряме заморожування коштів на рахунках приватних осіб – що й зроблено у Франції на суму 150 млрд євро. Також на всій території Франції була заморожена нерухомість загальною вартістю 500 млн євро, що належить всього 30 російським сім'ям", – сказав він.

Найдієвіші ж інструменти, за словами Подоляка, в руках американського Мін'юсту, який створив чи активував роботу кількох спеціальних груп із пошуку та арешту російського майна будь-якої юридичної природи.

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"KleptoCapture – уся еліта й номенклатура та їхні гроші. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже відпрацьовує за списком найбільш грошовитих росіян. FinCen – моніторингова група, яка оцінює всі фінансові транзакції. Словом, знайдуть все в усіх. І назавжди вилучать. Все тільки починається", – сказав він.

Оточення Путіна готує змову

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в бізнесово-політичній еліті Росії формується група, опозиційна президенту Володимиру Путіну. Їхня мета – якнайшвидше усунення Путіна від влади та відновлення економічних зв'язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.

"Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортнікова. Варто зауважити, що саме Бортніков останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні. Саме Бортніков та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії", – повідомили у ГУР.

За даними розвідки, Бортніков та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади – зокрема, отруєння, раптова хвороба, або інша "випадковість".

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