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Мир нащупал наиболее мощные инструменты для удара по окружению Путина – Подоляк

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 марта, 20:00
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Советник главы ОПУ объяснил, какие санкции остановят Кремль
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Мировое сообщество обнаружило несколько мощных инструментов влияния на российскую элиту, которая до сих пор не желает повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы остановить войну в Украине.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По его словам, первый инструмент – обязательное тотальное нефтяное эмбарго, несмотря на несколько мягкую позицию Германии.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель уже открыто говорит о том, что Мариуполь – это доказанное крупное военное преступление РФ, и поэтому нужно немедленно и наглухо закрыть этот сырьевой инструмент. Вопрос в ОПЕК и в желании отказаться от квот для ОАЭ и Саудовской Аравии", – отметил Подоляк.

Советник главы ОПУ также напомнил, что французский министр финансов Ле Мер заявил о фактической заморозке активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро.

"Впрочем, гораздо чувствительнее прямая заморозка средств на счетах частных лиц – что и сделано во Франции на сумму 150 млрд евро. Также на всей территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью 500 млн евро, принадлежащая всего 30 российским семьям", – сказал он.

Самые же действенные инструменты, по словам Подоляка, в руках американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества любой юридической природы.

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"KleptoCapture – вся элита и номенклатура и их деньги. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже отрабатывает по списку наиболее денежных россиян. FinCen – мониторинговая группа, которая оценивает все финансовые транзакции. Словом, найдут все у всех. И навсегда. Все только начинается", – сказал он.

Окружение Путина готовит сговор

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в бизнесово-политической элите России формируется группа, оппозиционная президенту Владимиру Путину. Их цель – скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине.

"Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина – директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – фатальные просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и состоятельность украинской армии", – сообщили в ГУР.

По данным разведки, Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти – в частности, отравление, внезапная болезнь, или другая "случайность".

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