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Путін віддав новий наказ ліквідувати Зеленського – розвідка

Павло Заяць Павло Заяць
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20 березня, 12:38
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Попередні спроби закінчились провалом та знищенням терористів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України – очільника держави Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє в Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України… Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль", – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одному з небагатьох довірених людей. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.

"Російські окупанти, не досягши поставлених завдань у ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів", – заявили в розвідці.

У ГУР додали, що українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани Кремля, тому жодні терористичні атаки не матимуть успіху.

Зеленський заявляв про замах, що готується

Президент Володимир Зеленський 25 лютого у зверненні до українців заявив, що РФ хоче усунути його фізично.

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"Я залишаюся в столиці. Моя сім'я також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз перебувають, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог призначив мене як ціль номер один. Мою сім'ю – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", – сказав президент.

Оточення Путіна готує змову

У ГУР заявили, що в бізнесово-політичній еліті Росії формується група, опозиційна президенту Володимиру Путіну. Їхня мета – якнайшвидше усунення Путіна від влади та відновлення економічних зв'язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.

"Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортнікова. Варто зауважити, що саме Бортніков останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні. Саме Бортніков та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії", – повідомили у ГУР.

За даними розвідки, Бортніков та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади – зокрема, отруєння, раптова хвороба, або інша "випадковість".

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