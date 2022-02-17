Зеленський не проти референдуму щодо НАТО. Проте вже пізно

Президент розповів про шанси вступу України до Північноатлантичного альянсу

На думку Зеленського, зараз питання про вступ до НАТО не стоїть / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перед закріпленням у конституції наміру щодо вступу країни до НАТО необхідно було провести загальнонаціональний референдум із цього питання. Проте, як відомо, у 2019 році Верховна Рада ухвалила таке рішення без референдуму.

Про це Зеленський заявив журналісту німецького видання BILD .

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Думка президента

"Я взагалі вважаю, що такі питання мають вирішувати саме на референдумі, такі питання має вирішувати лише народ, а потім уже вносити до Конституції. Але ми там, де ми вже є", — сказав глава держави.



Зеленський додав, що більшість країн НАТО вважають неправильним рішення України вписати пункт про прагнення до військового блоку до Основного закону країни. "Але ж у нас це є. Це напевно вибір українського народу: де ми хочемо бути. Але не вибір українського народу, коли ми там будемо, не лише від нас залежить", — наголосив він.

Президент розуміє, що зараз питання точної дати членства в НАТО не стоїть, але слід рухатися в цьому напрямку. " Шлях до НАТО та ЄС дуже довгий. На цьому шляху Україні потрібні деякі гарантії безпеки. НАТО – це гарантія безпеки, це те, куди ми хочемо рухатися. Ця гарантія означає, що ми не втратимо своєї незалежності ", — вважає Зеленський.

Шлях у НАТО