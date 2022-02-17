Зеленський не проти референдуму щодо НАТО. Проте вже пізно

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перед закріпленням у конституції наміру щодо вступу країни до НАТО необхідно було провести загальнонаціональний референдум із цього питання. Проте, як відомо, у 2019 році Верховна Рада ухвалила таке рішення без референдуму.
Про це Зеленський заявив журналісту німецького видання BILD .
Думка президента
"Я взагалі вважаю, що такі питання мають вирішувати саме на референдумі, такі питання має вирішувати лише народ, а потім уже вносити до Конституції. Але ми там, де ми вже є", — сказав глава держави.
Зеленський додав, що більшість країн НАТО вважають неправильним рішення України вписати пункт про прагнення до військового блоку до Основного закону країни. "Але ж у нас це є. Це напевно вибір українського народу: де ми хочемо бути. Але не вибір українського народу, коли ми там будемо, не лише від нас залежить", — наголосив він.
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Президент розуміє, що зараз питання точної дати членства в НАТО не стоїть, але слід рухатися в цьому напрямку. " Шлях до НАТО та ЄС дуже довгий. На цьому шляху Україні потрібні деякі гарантії безпеки. НАТО – це гарантія безпеки, це те, куди ми хочемо рухатися. Ця гарантія означає, що ми не втратимо своєї незалежності ", — вважає Зеленський.
Шлях у НАТО
- 7 лютого 2019 року Верховна Рада підтримала законопроект Зеленського про внесення змін до Конституції із закріплення європейського та євроатлантичного курсу України.
- Наразі, як відомо, несподівано Росія почала вимагати від країн-членів НАТО гарантій невступу України до Альянсу. За версією Кремля, вони просто не хочуть, щоб на їхньому порозі стояли "натовські ракети".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО у 2022 році.
- Двері НАТО залишаються відчиненими для України, заявив вкотре Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
- Днем раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним, що Україну на даний момент не чекають на НАТО.