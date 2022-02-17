Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Росія опублікувала відповідь Америці щодо гарантій безпеки — там знову загрози

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 18:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Москва переживає, що Україна змусить НАТО відвоювати Крим
Путін намагається зачинити двері перед Україною в НАТО / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Путін намагається зачинити двері перед Україною в НАТО / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Москва оприлюднила свою відповідь на відмову країн Заходу надати їй гарантії нерозширення НАТО на схід. У Росії констатували, що їх так і не почули.

Документ публікує агенцію РІА "Новини".

Реклама

Образи

"Констатуємо, що американська сторона не дала конструктивної відповіді на базові елементи підготовленого російською стороною проекту договору зі США щодо гарантій безпеки. Йдеться про відмову від подальшого розширення НАТО, про відкликання "бухарестської формули" про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", і про відмову від створення військових баз на території держав, які раніше входили до СРСР і не є членами Альянсу, включаючи використання їх інфраструктури для ведення будь-якої військової діяльності, а також повернення військових потенціалів, у тому числі ударних, та інфраструктури НАТО станом на 1997 р., коли був підписаний Основний акт Росія-НАТО. Ці положення мають для РФ важливе значення", – сказано у документі, спрямованому до Білого дому та до штаб-квартири НАТО.

Партнерів по переговорам Москва звинуватила в ігноруванні пакетного характеру російських пропозицій, а також у "перекручуванні" позицій у бік створення переваг для США та їхніх союзників. А також у тому, що вони не зацікавлені у виправленні безпекової ситуації в Європі.

Погрози

І, прогнозовано, Захід отримав чергові погрози.

Реклама

"За відсутності готовності американської сторони домовлятися про тверді, юридично зобов'язуючі гарантії забезпечення нашої безпеки з боку США та їхніх союзників, Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру", – йдеться у листі.

Побоювання

У цьому документі цілу сторінку присвячено Україні. Москва знову виправдовувалася за захоплення Криму, відкинула свою участь у конфлікті на Донбасі та запевнила, що не збирається нападати на Україну.

"У разі прийняття України в НАТО виникне реальна загроза того, що режим у Києві спробує силою "повернути" Крим, втягнувши США та їхніх союзників, відповідно до ст.5 Вашингтонського договору, у прямий збройний конфлікт з Росією з усіма наслідками, що випливають", — висловив своє занепокоєння Кремль.

Реклама

Ситуація

  • Поки в Росії писали цю відповідь, НАТО спостерігало за недружнім переміщенням військ РФ у європейському регіоні. У зв'язку з обстрілом Станиці Луганської – знову зазнала критики.
  • Росія хоче гарантій щодо невступу України до НАТО і вимагає вирішити це питання. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом 15 лютого.
  • Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні , які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. Він попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
  • Але Україна продовжує стукати у двері НАТО, хоча звідти постійно звучить, що на нас поки що не чекають. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО у 2022 році .

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Обстріл дитячого садка – це частина плану Путіна": чи варто боятися початку війни зі Станиці Луганської Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Крутий розворот або прийом ворога: як варто сприймати слова Пристайка про відмову від НАТО Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІС, 5 - 13 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,1%
2
Порошенко Порошенко
21,8%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
8,3%
5
Разумков Разумков
7,2%
6
Мураєв Мураєв
6,5%
7
Смешко Смешко
6,1%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
22,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,5%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,1%
5
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,2%
6
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
5,8%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
5,1%
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.09

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

31.93

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

215 519

захворіло за тиждень в Україні

-14%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти