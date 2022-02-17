Росія опублікувала відповідь Америці щодо гарантій безпеки — там знову загрози

Москва переживає, що Україна змусить НАТО відвоювати Крим

Путін намагається зачинити двері перед Україною в НАТО / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Москва оприлюднила свою відповідь на відмову країн Заходу надати їй гарантії нерозширення НАТО на схід. У Росії констатували, що їх так і не почули.

Документ публікує агенцію РІА "Новини".

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Образи

"Констатуємо, що американська сторона не дала конструктивної відповіді на базові елементи підготовленого російською стороною проекту договору зі США щодо гарантій безпеки. Йдеться про відмову від подальшого розширення НАТО, про відкликання "бухарестської формули" про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", і про відмову від створення військових баз на території держав, які раніше входили до СРСР і не є членами Альянсу, включаючи використання їх інфраструктури для ведення будь-якої військової діяльності, а також повернення військових потенціалів, у тому числі ударних, та інфраструктури НАТО станом на 1997 р., коли був підписаний Основний акт Росія-НАТО. Ці положення мають для РФ важливе значення", – сказано у документі, спрямованому до Білого дому та до штаб-квартири НАТО.

Партнерів по переговорам Москва звинуватила в ігноруванні пакетного характеру російських пропозицій, а також у "перекручуванні" позицій у бік створення переваг для США та їхніх союзників. А також у тому, що вони не зацікавлені у виправленні безпекової ситуації в Європі.

Погрози

І, прогнозовано, Захід отримав чергові погрози.

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"За відсутності готовності американської сторони домовлятися про тверді, юридично зобов'язуючі гарантії забезпечення нашої безпеки з боку США та їхніх союзників, Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру", – йдеться у листі.

Побоювання

У цьому документі цілу сторінку присвячено Україні. Москва знову виправдовувалася за захоплення Криму, відкинула свою участь у конфлікті на Донбасі та запевнила, що не збирається нападати на Україну.

"У разі прийняття України в НАТО виникне реальна загроза того, що режим у Києві спробує силою "повернути" Крим, втягнувши США та їхніх союзників, відповідно до ст.5 Вашингтонського договору, у прямий збройний конфлікт з Росією з усіма наслідками, що випливають", — висловив своє занепокоєння Кремль.

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Ситуація