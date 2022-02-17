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Россия опубликовала ответ Америке по гарантиям безопасности — там снова угрозы

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17 февраля, 18:17
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Москва переживает, что Украина заставит НАТО отвоевать Крым
Путин пытается закрыть двери перед Украиной в НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Путин пытается закрыть двери перед Украиной в НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Москва обнародовала свой ответ на отказ стран Запада в предоставление ей гарантий нерасширения НАТО на восток. В России констатировали, что их так и не услышали.

Документ публикует агентство РИА "Новости".

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Обиды

"Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Эти положения имеют для РФ принципиальное значение", — сказано в документе, направленном в Белый дом и в штаб-квартиру НАТО.

Партнеров по переговорам Москва обвинила в игнорировании пакетного характера российских предложений, а также в "перекручивании" позиций в сторону создания преимуществ для США и их союзников. А также в том, что они не заинтересованы в исправлении ситуации с безопасностью в Европе.

Угрозы

И, прогнозируемо, Запад получил очередную угрозу.

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"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", — говоится в письме.

Опасения

В данном документе целая страница посвящена Украине. Москва вновь оправдывалась за захват Крыма, отвергла свое участие в конфликте на Донбассе и заверила, что не собирается нападать на Украину.

"В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями", — высказал свою обеспокоенность Кремль.

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Ситуация

  • Пока в России писали данный ответ, НАТО наблюдало за совершенно недружественным перемещением войск РФ в европейском регионе. В связи с обстрелом Станицы Луганской Москва вновь подверглась критике.
  • Россия хочет гарантий о невступлении Украины в НАТО и требует решить этот вопрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом 15 февраля.
  • Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. Он предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
  • Но Украина продолжает стучать в двери НАТО, хотя оттуда постоянно звучит, что нас пока не ждут. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году.

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