Россия опубликовала ответ Америке по гарантиям безопасности — там снова угрозы

Москва переживает, что Украина заставит НАТО отвоевать Крым

Путин пытается закрыть двери перед Украиной в НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Москва обнародовала свой ответ на отказ стран Запада в предоставление ей гарантий нерасширения НАТО на восток. В России констатировали, что их так и не услышали.

Документ публикует агентство РИА "Новости".

Реклама

Обиды

"Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Эти положения имеют для РФ принципиальное значение", — сказано в документе, направленном в Белый дом и в штаб-квартиру НАТО.

Партнеров по переговорам Москва обвинила в игнорировании пакетного характера российских предложений, а также в "перекручивании" позиций в сторону создания преимуществ для США и их союзников. А также в том, что они не заинтересованы в исправлении ситуации с безопасностью в Европе.

Угрозы

И, прогнозируемо, Запад получил очередную угрозу.

Реклама

"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", — говоится в письме.

Опасения

В данном документе целая страница посвящена Украине. Москва вновь оправдывалась за захват Крыма, отвергла свое участие в конфликте на Донбассе и заверила, что не собирается нападать на Украину.

"В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями", — высказал свою обеспокоенность Кремль.

Реклама

Ситуация