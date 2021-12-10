Зеленський і Макрон зібралися розблокувати "нормандський формат" – подробиці розмови

Зустріч двох лідерів держав відбудеться 15 грудня на полях саміту "Східного партнерства".

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову під час якої було обговорено низку важливих для двох країн питань. Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter президента України.

"Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування нормандського формату та роботу ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки", – зазначив Зеленський.

Також президенти обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв.

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"Вдячний президенту Франції за позитивну оцінку поточних реформ", – додав Зеленський.

Макрон зібрався до України

Посольство України в Парижі працює над організацією візиту президента Французької Республіки Еммануеля Макрона до нашої країни. Французький лідер має намір відвідати Київ, проте дату все ще не погоджено.

Навесні 2021 року Макрон, Меркель та Путін провели переговори у форматі відеоконференції, обговоривши ситуацію на Донбасі, поводження з російським опозиціонером Олексієм Навальним та ймовірність реєстрації в ЄС російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". У Зеленського на це відреагували досить стримано .

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Новий "нормандський формат"

Під час телефонної розмови президента США Джозефа Байдена із президентом України Володимиром Зеленським, який тривав 1,5 години, американський лідер сказав, що він включиться в переговорний процес щодо Донбасу . Коментуючи приєднання США до переговорів, президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у межах " Нормандського формату " (Франція, Німеччина, Росія та Україна) – тобто. без США.