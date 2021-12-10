Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

Зеленський і Макрон зібралися розблокувати "нормандський формат" – подробиці розмови

Наталія Магдик Наталія Магдик
10 грудня, 14:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зустріч двох лідерів держав відбудеться 15 грудня на полях саміту "Східного партнерства".

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову під час якої було обговорено низку важливих для двох країн питань. Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter президента України.

"Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування нормандського формату та роботу ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки", – зазначив Зеленський.

Також президенти обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв.

Реклама

"Вдячний президенту Франції за позитивну оцінку поточних реформ", – додав Зеленський.

Макрон зібрався до України

Посольство України в Парижі працює над організацією візиту президента Французької Республіки Еммануеля Макрона до нашої країни. Французький лідер має намір відвідати Київ, проте дату все ще не погоджено.

Навесні 2021 року Макрон, Меркель та Путін провели переговори у форматі відеоконференції, обговоривши ситуацію на Донбасі, поводження з російським опозиціонером Олексієм Навальним та ймовірність реєстрації в ЄС російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". У Зеленського на це відреагували досить стримано .

Реклама

Новий "нормандський формат"

Під час телефонної розмови президента США Джозефа Байдена із президентом України Володимиром Зеленським, який тривав 1,5 години, американський лідер сказав, що він включиться в переговорний процес щодо Донбасу . Коментуючи приєднання США до переговорів, президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у межах " Нормандського формату " (Франція, Німеччина, Росія та Україна) – тобто. без США.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

66 035

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти