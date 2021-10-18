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Зеленський готовий обміняти Медведчука в Росію за однієї умови

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 жовтня, 08:02
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Президент не проти за рахунок кума Путіна повернути українських героїв, яких окупанти утримують у в'язницях
Зеленський не проти позбутися кума Путіна. Колаж "Сьогодні"
Зеленський не проти позбутися кума Путіна. Колаж "Сьогодні"

Україна готова обміняти підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, якого днями хотіли відправити в СІЗО, але тільки в тому випадку, якщо цього захоче Росія і у нього виявиться російське громадянство.

Про це заявив на телеканалі ІСTV президент Володимир Зеленський.

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Він не проти за рахунок кума Путіна повернути українських героїв, яких Росія утримує у в'язницях.

"Віктор Медведчук – громадянин України і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, що знаходяться не в Україні", – заявив Зеленський.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

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  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);
  • спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи у суді по суті.

Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави в мільярд гривень. Але суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.

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