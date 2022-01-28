Зеленський дасть інтерв'ю іноземним ЗМІ – де дивитись

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 січня, дасть велике інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ. Зустріч розпочнеться орієнтовно о 17:15.
Трансляцію можна буде подивитися тут:
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Останні заяви президента
- 25 січня президент Володимир Зеленський звернувся до народу України з черговим відеозверненням. Він розповів про ситуацію на українському кордоні і чому дипломати тікають із України.
- За день раніше Зеленський виступив з підсумками засідання РНБО. Тоді він заявив, що Україна робить все для деескалації ситуації на Донеччині.
- Також президент казав, що Україна має переходити до наступальних дій для обстоювання своїх національних інтересів. Він запевнив, що у нас є досвід та можливості для втілення такої стратегії.
- Крім того, Зеленський у режимі відеоконференції дав інтерв'ю американській журналістці Лаллі Веймут з The Washington Post. Глава держави говорив про ситуацію у сфері безпеки навколо України та в Європі, наслідки нещодавніх кібератак, ймовірність ескалації Росією збройної агресії, а також про запровадження санкцій.