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Зеленський: настав час переходити до наступальних дій

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24 січня, 15:09
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Україна має можливості для втілення такої стратегії, вважає президент
/ Фото: Офіційний сайт президента України

Україна має переходити до наступальних дій для відстоювання своїх національних інтересів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході зустрічі зі співробітниками Служби зовнішньої розвідки, повідомляє пресслужба глави держави.

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Президент вважає, що Україна має активніше діяти у протистоянні російській агресії.

"Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Упевнений, настав час переходити до наступальних дій у відстоюванні наших національних інтересів. У вас є досвід та можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення гострих проблем, відвага та самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави", – заявив Зеленський.

/ Фото: Офіційний сайт президента України

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Зеленський відзначив роль розвідки у протистоянні російській загрозі

Президент наголосив, що інформація про плани та дії ворога в усіх сферах є надійною запорукою для прийняття своєчасних та правильних рішень у складних ситуаціях.

"Сьогодні наша держава протистоїть вкрай небезпечним загрозам, зокрема, загрозам суверенітету, територіальній цілісності та єдності. У цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє ефективна розвідка", – сказав він.

Зеленський наголосив на ролі СЗР у підготовці матеріалів з ключових аспектів безпеки, у супроводі переговорів у "нормандському форматі", Тристоронній контактній групі, газовій проблематиці, питаннях "Північного потоку-2", забезпеченні консолідованої підтримки України з боку міжнародної спільноти.

Президент терміново скликав засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський 24 січня збирає засідання Ради національної безпеки та оборони. Інформація про засідання просочилася в ЗМІ за лічені години до початку, після цього в РНБО підтвердили дані офіційно.

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На засіданні розглядатимуться питання про заходи щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.

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