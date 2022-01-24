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Термінове рішення! Зеленський таємно скликає РНБО

Павло Заяць Павло Заяць
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24 січня, 14:20
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Про засідання стало відомо за лічені години до його проведення
/ Фото: Офіційний сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський 24 січня збирає засідання Ради національної безпеки та оборони. Інформація про засідання просочилася в ЗМІ за лічені години до початку, після цього в РНБО підтвердили дані офіційно.

"Українська правда повідомила з посиланням на джерело в апараті РНБО, що засідання розпочнеться о 17:00. Що на ньому розглядатимуть, і чи пов'язано це з останніми новинами про політику Євгена Мураєва – поки що невідомо, зазначає видання.

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Інформацію про скликання засідання підтвердив з посиланням на апарат Радбезу телеграм-канал Klymenko Time . Порядок денний засідання наразі не відомий, йдеться в повідомленні.

У РНБО розкрили подробиці про засідання

Після публікацій у ЗМІ пресслужба РНБО підтвердила факт проведення засідання та розкрила подробиці щодо його порядку денного.

"Згідно з рішенням президента України В.Зеленського сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17.00 у приміщенні Офісу президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11) відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України. На засіданні будуть розглянуті питання щодо заходів забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо", – йдеться у повідомленні.

Після заходу очікується брифінг Секретаря РНБО України Олексія Данилова.

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РНБО збереться вперше у 2022 році

Нагадаємо, минуле засідання РНБО відбулося 30 грудня. Було розглянуто 21 питання, серед них – енергетика, пандемія COVID-19, стан Збройних сил України та нові санкції.

Саме на цьому засіданні секретар РНБО Олексій Данилов вперше назвав ймовірну дату, коли занесуть до реєстру перших "олігархів" у 2022 році. За словами Данилова, 30 грудня було підсумкове, тобто останнє засідання РНБО у 2021 році. Цікаво, що цього року таких засідань відбулася рекордна кількість за всю історію незалежної України – 36.

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2021-го РНБО розглянула 150 питань, а президент підписав 90 відповідних указів. Найрезонансніші з них – санкції проти народних депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхніх компаній, контрабандистів та "злодіїв у законі".

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