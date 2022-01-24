Зеленский: пора переходить к наступательным действиям

Украина имеет возможности для воплощения такой стратегии, считает президент

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина должна переходить к наступательным действиям для отстаивания своих национальных интересов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с сотрудниками Службы внешней разведки, сообщает пресс-служба главы государства.

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Президент считает, что Украина должна активнее действовать в противостоянии российской агрессии.

"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и в дальнейшем оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства", – заявил Зеленский.

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

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Зеленский отметил роль разведки в противостоянии российской угрозе

Президент подчеркнул, что информация о планах и действиях врага во всех сферах является надежным залогом для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.

"Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитету, территориальной целостности и единству. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка", – сказал он.

Зеленский отметил роль СВР в подготовке материалов по ключевым аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в "нормандском формате", Трехсторонней контактной группе, газовой проблематике, вопросах "Северного потока-2", обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.

Президент срочно созвал заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Информация о заседании просочилась в СМИ за считанные часы до его начала, после этого в СНБО подтвердили данные официально.

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На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и так далее.