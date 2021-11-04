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"Що за звір? Ви на хайпі" – Тищенко облажався через питання журналістки

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
4 листопада, 17:01
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Тищенко потрапив до чергового конфузу, спілкуючись із представниками ЗМІ
Тищенко не зміг відповісти на запитання журналістки. Фото: колаж "Сьогодні"
Тищенко не зміг відповісти на запитання журналістки. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, що перед тим, як призначати міністра "слуги", ставлять перед ним KPI (ключові показники ефективності). За словами нардепа, ті міністри, які подали у відставку, його не виконали. А ось що таке KPI Тищенко не зміг відповісти.

Відповідне відео опублікував PavlovskyNews.

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Як все було

Тищенко прокоментував журналістам у кулуарах Ради відставку Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Нардеп заявив, що Абрамовському не вистачило часу зібрати сильну команду та "витягнути свій KPI",

"Ми відповідаємо перед народом України. Якщо людина не зробила щось у дуже короткий строк, вона має піти. Так ми домовлялися, коли хтось обирався на посаду", – заявив Тищенко.

Після цього журналістка попросила нардепа пояснити тим, хто не знає, що таке KPI.

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"Це важливість відповідати за свої речі. Я розумію, що ви на хайпі", – сказав Тищенко і уникнув питань журналістки.

Пізніше журналістка у своїх соцмережах опублікувала відео розмови з нардепом і підписала його так: "Що ж за звір цей KPI?"

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Фото: скріншот
Фото: скріншот

Конфуз Тищенка з цінами на продукти

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