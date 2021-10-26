"Ходить з паяльником та битою": соцмережі про те, як Тищенко купує гречку по 12 гривень

Українці у соціальних мережах висміяли заяву Тищенка про дешеві продукти

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Користувачі соцмереж відреагували на слова нардепа від партії "Слуга народу" Миколи Тищенко про те, що він купує гречку по 12 гривень, яловичину по 20, а сало – по 50 грн за кг.

Багатьом українцям також захотілося жити у світі, де такі дешеві продукти.

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"Я хочу жити в Україні від Тищенка із гречкою по 12 грн", – написав у Twitter користувач Андрій.

Інший користувач припустив, що купити так дешево продукти політик може тому, що носить з собою паяльник і биту.

"Слуга Тищенка по-старому ходить з паяльником і битою за м'ясом до зубожілого фермера, щоб той продавав йому кіло телятини за 50 грн", – висміяв він слова Тищенка у своєму посту.

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Інший користувач сиронізував, що в АТБ купив продукти за тією ціною, яку озвучив політик, а ось знижок на масло не було.

"Скупився в АТБ. Яловичини взяв 5 кг по 20 гривень і 2 кг гречки по 12 гривень. А олія по 47 гривень. Знижки Тищенка на олію не діють", – написав він у своєму посту.

Також знайшлися і ті хто, готовий поїхати до Києва скупитися продуктами.

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"Здрастуйте. Вибачте, що пишу сюди! У суботу їду бусиком до Києва, до "Тищенка Маркета", тому якщо комусь щось потрібно – пишіть у приват, але не більше 60 кілограм на людину, бусик малий!!, – написала дівчина.

Водночас голова громадської ради Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Геннадій Борисичов припустив, що нардеп має машину часу, яка переносить його в минуле, де він скуповується.

"Тищенко не так уже й дурний як багато хто думає. Він не винайшов машину-часу і раз на тиждень телепортується в 4 квартал 2014 року і купує там продукти. За непідтвердженою інформацією телепортація відбувається в районі Бессарабського ринку Києва", – написав він у своєму. пості.

Нагадаємо, 25 жовтня народний депутат Микола Тищенко розповів, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним із найдорожчих у Києві, і любить там дегустувати сало. Шматок сала, за словами Тищенка, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Гречку народний депутат купує за 12–28 гривень. Яловичину він купував десь за 50-70 гривень за кілограм.

Які ціни на продукти зараз

Середня ціна на яловичину в Україні у вересні становила 172 гривні за кілограм, хоч ще на початку року в середньому за неї просили майже 145 гривень.

Гречка у вересні в середньому коштувала 42,54 грн. за кг, а з січня 2021 року вона подорожчала на п'ять гривень. Кілограм сала українському покупцю у вересні коштував майже 87 гривень.

У вересні кілограм сала коштував 86 гривень.

Зазначимо, що через морози, що насуваються. в Україні різко впали ціни на овочі Фермери поспішають якнайшвидше продати свій урожай.

Якщо ще у вересні кілограм помідорів коштував 35-50 грн/кг, то зараз ціни суттєво впали: