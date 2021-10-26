Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

"Ходить з паяльником та битою": соцмережі про те, як Тищенко купує гречку по 12 гривень

Наталія Магдик Наталія Магдик
26 жовтня, 18:13
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українці у соціальних мережах висміяли заяву Тищенка про дешеві продукти
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Користувачі соцмереж відреагували на слова нардепа від партії "Слуга народу" Миколи Тищенко про те, що він купує гречку по 12 гривень, яловичину по 20, а сало – по 50 грн за кг.

Багатьом українцям також захотілося жити у світі, де такі дешеві продукти.

Реклама

"Я хочу жити в Україні від Тищенка із гречкою по 12 грн", – написав у Twitter користувач Андрій.

Інший користувач припустив, що купити так дешево продукти політик може тому, що носить з собою паяльник і биту.

"Слуга Тищенка по-старому ходить з паяльником і битою за м'ясом до зубожілого фермера, щоб той продавав йому кіло телятини за 50 грн", – висміяв він слова Тищенка у своєму посту.

Реклама

Інший користувач сиронізував, що в АТБ купив продукти за тією ціною, яку озвучив політик, а ось знижок на масло не було.

"Скупився в АТБ. Яловичини взяв 5 кг по 20 гривень і 2 кг гречки по 12 гривень. А олія по 47 гривень. Знижки Тищенка на олію не діють", – написав він у своєму посту.

Також знайшлися і ті хто, готовий поїхати до Києва скупитися продуктами.

Реклама

"Здрастуйте. Вибачте, що пишу сюди! У суботу їду бусиком до Києва, до "Тищенка Маркета", тому якщо комусь щось потрібно – пишіть у приват, але не більше 60 кілограм на людину, бусик малий!!, – написала дівчина.

Водночас голова громадської ради Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Геннадій Борисичов припустив, що нардеп має машину часу, яка переносить його в минуле, де він скуповується.

"Тищенко не так уже й дурний як багато хто думає. Він не винайшов машину-часу і раз на тиждень телепортується в 4 квартал 2014 року і купує там продукти. За непідтвердженою інформацією телепортація відбувається в районі Бессарабського ринку Києва", – написав він у своєму. пості.

Нагадаємо, 25 жовтня народний депутат Микола Тищенко розповів, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним із найдорожчих у Києві, і любить там дегустувати сало. Шматок сала, за словами Тищенка, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Гречку народний депутат купує за 12–28 гривень. Яловичину він купував десь за 50-70 гривень за кілограм.

Які ціни на продукти зараз

  • Середня ціна на яловичину в Україні у вересні становила 172 гривні за кілограм, хоч ще на початку року в середньому за неї просили майже 145 гривень.
  • Гречка у вересні в середньому коштувала 42,54 грн. за кг, а з січня 2021 року вона подорожчала на п'ять гривень. Кілограм сала українському покупцю у вересні коштував майже 87 гривень.
  • У вересні кілограм сала коштував 86 гривень.

Зазначимо, що через морози, що насуваються. в Україні різко впали ціни на овочі Фермери поспішають якнайшвидше продати свій урожай.

Якщо ще у вересні кілограм помідорів коштував 35-50 грн/кг, то зараз ціни суттєво впали:

  • томат червоний – по 14–22 грн/кг;
  • рожевий – по 20–25 грн/кг;
  • жовтий – 20–28 грн/кг;
  • чорний – 24–30 грн/кг.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3772

Євро (€)

30.57

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

142 886

захворіло за тиждень в Україні

+46%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти