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Яловичина по 20 грн, а гречка по 12. Тищенко купує продукти за цінами, яких давно немає

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
25 жовтня, 15:54
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Нардеп купує продукти на Бессарабському ринку в Києві
Тищенко вважає, що в Україні яловичину можна купити по 20 гривень за кілограм. Фото: колаж "Сьогодні"
Тищенко вважає, що в Україні яловичину можна купити по 20 гривень за кілограм. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним з найдорожчих в Києві, і любить там дегустувати сало.

Про це нардеп розповів в кулуарах Верховної Ради.

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Шматок сала, за словами Тищенка, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Гречку народний депутат купує за 12-28 гривень.

"Яловичину я купував в останній раз від 50 до 70 гривень за кілограм. Коли пройшовся по цінам, то можна було купити і за 20 гривень", – розповів депутат.

Підняття цін на продукти в Україні Тищенко не помітив.

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"Ні, такі ж самі (ціни на продукти – ред.). Всі ціни залежать від енергоносіїв. Якщо криза в світі є, значить піднімається і собівартість продукту, адже він якось потрапляє до нас на стіл", – продовжив депутат і не відповів на пряме запитання, скільки грошей він особисто витрачає на продукти харчування.

Скільки насправді коштують продукти

  • За даними Держстату, середня ціна на яловичину в Україні у вересні становила 172 гривні за кілограм, хоча ще на початку року в середньому за неї просили майже 145 гривень.
  • Що стосується гречки – кілограм крупи в вересні в середньому коштував 42,54 грн, а з січня 2021 року його подорожчала на п'ять гривень. Кілограм сала українському покупцеві у вересні обходився майже в 87 гривень.
  • Сало по 50-70 гривень в Україні не купиш. У вересні кілограм коштував 86 гривень.

Раніше ми повідомляли, що "слуга" назвав покійного Ройтбурда педофілом і наркоманом, за що поплатився прізвиськом "лайно".

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Також нагадаємо, журналіст показав готівкові долари біля офісу "слуг народу".

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