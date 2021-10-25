Яловичина по 20 грн, а гречка по 12. Тищенко купує продукти за цінами, яких давно немає

Нардеп купує продукти на Бессарабському ринку в Києві

Тищенко вважає, що в Україні яловичину можна купити по 20 гривень за кілограм. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним з найдорожчих в Києві, і любить там дегустувати сало.

Про це нардеп розповів в кулуарах Верховної Ради.

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Шматок сала, за словами Тищенка, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Гречку народний депутат купує за 12-28 гривень.

"Яловичину я купував в останній раз від 50 до 70 гривень за кілограм. Коли пройшовся по цінам, то можна було купити і за 20 гривень", – розповів депутат.

Підняття цін на продукти в Україні Тищенко не помітив.

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"Ні, такі ж самі (ціни на продукти – ред.). Всі ціни залежать від енергоносіїв. Якщо криза в світі є, значить піднімається і собівартість продукту, адже він якось потрапляє до нас на стіл", – продовжив депутат і не відповів на пряме запитання, скільки грошей він особисто витрачає на продукти харчування.

Скільки насправді коштують продукти

За даними Держстату, середня ціна на яловичину в Україні у вересні становила 172 гривні за кілограм, хоча ще на початку року в середньому за неї просили майже 145 гривень.

Що стосується гречки – кілограм крупи в вересні в середньому коштував 42,54 грн, а з січня 2021 року його подорожчала на п'ять гривень. Кілограм сала українському покупцеві у вересні обходився майже в 87 гривень.

Сало по 50-70 гривень в Україні не купиш. У вересні кілограм коштував 86 гривень.

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