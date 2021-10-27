На Бессарабці розповіли, яке насправді сало купує Тищенко

Нардеп – частий покупець на Бессарабському ринку

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Продавці столичного Бессарабського ринку в ексклюзивному коментарі Сьогодні розповів про ціни на сало та нардеп Микола Тищенко.

За словами однієї з продавщиць, нардеп дуже часто приходить за салом та м'ясом і торгується до останнього.

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"Так, приходить сюди. Бере сало, м'ясо! Торгується завжди до останнього", – зазначила вона.

Тищенко, кажуть продавці, купує український делікатес за 250 гривень.

Говорячи про ціни на Бессарабському ринку, то вони одні з найвищих у Києві. Це й не дивно – центр міста.

"Ціни на сало варіюють від 150 до 500 гривень за кілограм. Помідори та цибуля – по 100. А кілограм часнику затягне на 250 гривень", – розповіли продавці.

Нагадаємо, 25 жовтня народний депутат Микола Тищенко розповів, за якими цінами купує продукти . Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним із найдорожчих у Києві, та любить там дегустувати сало. Шматок сала, за словами Тищенка, коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Гречку народний депутат купує за 12–28 гривень. Яловичину він купував десь по 50-70 гривень за кілограм.

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Його знань про ціни на продукти, користувачі соцмереж висміяли у їдких коментарях.

Зазначимо, що нардеп Микола Тищенко є ресторатором. Він володіє популярним рестораном "Велюр" , який під час карантину влип у скандал.