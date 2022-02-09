"Вистрілити собі в ногу": Мураєв відповів на чутки про закриття каналу НАШ

Політик вважає можливе запровадження санкцій великою дурістю

Закриття каналу "НАШ" невигідне владі, вважає Мураєв / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв вважає, що запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ" невигідне владі.

Про це він заявив в ефірі каналу "НАШ", коментуючи його можливе закриття.

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"Наш телеканал багаторазово хотіли закрити. Коли вводили санкції щодо трьох телеканалів (112, NewsOne та ZIK. – Ред.), там теж було бажання ввести і по четвертому. Але, по-перше, немає жодної підстави – раз. Не може існувати. жодних доказів, навіть ефемерних, навіть приблизних, які вони ввели б. І я не вірю в дурість. Їм невигідно вас закривати", – зазначив ексдепутат.

За словами Мураєва, хоч би яка ситуація в країні була, "НАШ" залишиться "єдиним каналом, який дає майданчик для всіх", у тому числі для представників влади.

"Закрити вас – це вистрілити собі в ногу... Це неможливо, це нераціонально, це безглуздо. Це більше зашкодить, ніж допоможе", – наголосив він.

Каналу "НАШ" загрожують санкції

Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення виїзного засідання РНБО у Харкові 11 лютого. Які питання розглядатимуться на РНБО, наразі невідомо. Але ЗМІ повідомляють, що один із них – санкції щодо телеканалу "НАШ".

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Два тижні тому видання Українська правда повідомило, що СБУ готує документи для внесення до списку санкцій телеканалу "НАШ". Як розповідають джерела видання, вже деякий час СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на каналі та готує подання до РНБО.

Натомість петиція про блокування цього каналу набрала необхідну кількість голосів на сайті Офісу президента. А секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Рада готова розглядати санкції проти каналу, щойно отримає подання від СБУ.

За даними ЗМІ, СБУ проводила і перевірку щодо контактів з російською агентурою екснардепа Євгена Мураєва, який у 2021 році передав управління телеканалом НАШ трудовому колективу.

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У МЗС Великої Британії раніше заявили, що Євген Мураєв фігурує у планах Кремля щодо встановлення у Києві маріонеткового проросійського уряду. Сам Мураєв спростував цю інформацію і нагадав, що перебуває під санкціями РФ і йому заборонено в'їзд до цієї країни.

Нагадаємо, у 2021 році президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK та NewsOne, підконтрольних лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Це рішення президент пояснив тим, що канали фінансувалися Росією та займалися пропагандою.