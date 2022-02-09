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"Выстрелить себе в ногу": Мураев ответил на слухи о закрытии канала "НАШ"

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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9 февраля, 19:17
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Политик считает возможное введение санкций большой глупостью
Закрытие канала "НАШ" невыгодно властям, считает Мураев
Закрытие канала "НАШ" невыгодно властям, считает Мураев / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что введение санкций против телеканала "НАШ" невыгодно власти.

Об этом он заявил в эфире канала "НАШ", комментируя его возможное закрытие.

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"Наш телеканал многократно хотели закрыть. Когда вводили санкции по трем телеканалам (112, NewsOne и ZIK. – Ред.), там тоже было желание ввести и по четвертому. Но, во-первых, нет ни одного основания – раз. Не может существовать никаких доказательств, даже эфемерных, даже приблизительных, которые бы они ввели. И я не верю в глупость. Им невыгодно вас закрывать", – отметил экс-депутат.

По словам Мураева, какая бы ситуация в стране ни была, "НАШ" останется "единственным каналом, который дает площадку для всех", в том числе для представителей власти.

"Закрыть вас – это выстрелить себе в ногу… Это невозможно, это нерационально, это глупо. Это больше навредит, чем поможет", – подчеркнул он.

Каналу "НАШ" грозят санкции

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение выездного заседания СНБО в Харькове 11 февраля. Какие вопросы будут рассматриваться на СНБО, пока неизвестно. Но СМИ сообщают, что один из них – санкции в отношении телеканала "НАШ".

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Две недели назад издание Украинская правда сообщило, что СБУ готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "НАШ". Как рассказывают источники издания, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на канале и готовит представление в СНБО.

Вместе с тем петиция о блокировании этого канала набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса президента. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет готов рассматривать санкции против канала, как только получит представление от СБУ.

По данным СМИ, СБУ проводила и проверку на предмет контактов с российской агентурой экс-нардепа Евгения Мураева, который в 2021 году передал управление телеканалом НАШ трудовому коллективу.

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В МИД Великобритании ранее заявили, что Евгений Мураев фигурирует в планах Кремля по установлению в Киеве марионеточного пророссийского правительства. Сам Мураев опроверг эту информацию и напомнил, что находится под санкциями РФ и ему запрещен въезд в эту страну.

Напомним, в 2021 году президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne, подконтрольных лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Это решение президент объяснил тем, что каналы финансировались Россией и занимались пропагандой.

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