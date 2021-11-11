"Ви виконуєте наказ Путіна!": Саакашвілі влаштував гучний скандал тюремникам (відео)

Політик не захотів виходити з реанімобіля

Саакашвілі відмовлявся виходити з авто / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Виконавчого комітету з реформ України Міхеїл Саакашвілі не захотів виходити з автомобіля та влаштував суперечку з представниками пенітенціарної служби. Відео інциденту він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Ви зараз виконуєте наказ Путіна! Ваші онуки зрозуміють, що ви вбивця. Я не піду сюди пішки!" – сказав Саакашвілі в машині швидкої допомоги, коли його проти його волі перевели до Глданської в'язниці.

Реклама

Напередодні Саакашвілі доставили до нової в'язниці із застосуванням сили, в ліфт його взагалі заносили. Політик навіть не став описувати дії грузинських силовиків, вказавши: "Без коментарів". На вході до будівлі Саакашвілі чіплявся за стіну, але його заштовхали всередину. А потім, через його спротив, кілька осіб буквально занесли Саакашвілі в ліфт, після чого просто несли його коридором до палати.

Ситуація із Саакашвілі

Напередодні консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. В результаті 8 жовтня Саакашвілі на гелікоптері вивезли із виправної колонії №12 .

. Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі у Грузії.

Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.

Голодування Саакашвілі