Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Влада Події

"Ви терористи!" – український дипломат зганьбив російських пропагандистів на всю ООН

7 жовтня, 21:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За представником України в ООН бігали з питанням, коли Київ буде розміщувати ракети США на своїй території
В ООН не вважають, що Володимир Лакомов щось порушив / Колаж "Сьогодні"
В ООН не вважають, що Володимир Лакомов щось порушив / Колаж "Сьогодні"

Представник України в ООН Володимир Лакомов "підвищив" статус представників російських державних інформаційних агентств, які досі сприймалися в більшій мірі як пропагандисти. Володимир Лакомов, за яким ходили представники Росії по будівлі ООН з питанням "Чи буде Україна розміщувати ракети США на своїй території?", назвав російських журналістів – терористами.

Про це повідомляє російське агентство РІА "Новости".

Реклама

Читайте також:

Діалог

"Я не розмовляю з терористами, особливо з пропагандистами-терористами", – сказав Лакомов.

На питання про те, чи вважає він всіх представників російських ЗМІ терористами, дипломат сказав: "Так, пропагандистські терористи".

Реклама

Читайте також:

Коментар ООН

Тоді російські пропагандисти пішли до офіційного представника генсека ООН Стефана Дюжарріка і поскаржилися на українського дипломата. На що отримали відповідь: "Країни-члени і делегати відповідають на поставлені їм запитання в тій формі, яку вони вважають для себе прийнятною".

  • Не так давно вона вказала на помилку на футболці нардепа Верховної Ради Олексія Гончаренка і отримала жорстку відповідь.
  • На початку вересня Скабєєва, відома своєю нетерпимістю до всього, що стосується України, вкотре влаштувала істерику через демонтаж у Києві пам'ятника на честь дружби з Москвою. Разом з депутатом Держдуми Володимиром Жириновським вони майже годину обурювалися з цього приводу.
  • У кінці серпня Скабєєва обурилася тим фактом, що український спортсмен проігнорував росіян на церемонії нагородження Паралімпіади в Токіо. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі 31 серпня.
  • Раніше вона влаштувала істерику в телеефірі – пропагандистку обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х*йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.
  • Також нещодавно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розривом відносин Росії з Україною.

Реклама

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.41

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Короновірус за тиждень

74 264

захворіло за тиждень в Україні

+40%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти