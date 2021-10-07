"Ви терористи!" – український дипломат зганьбив російських пропагандистів на всю ООН

За представником України в ООН бігали з питанням, коли Київ буде розміщувати ракети США на своїй території

В ООН не вважають, що Володимир Лакомов щось порушив / Колаж "Сьогодні"

Представник України в ООН Володимир Лакомов "підвищив" статус представників російських державних інформаційних агентств, які досі сприймалися в більшій мірі як пропагандисти. Володимир Лакомов, за яким ходили представники Росії по будівлі ООН з питанням "Чи буде Україна розміщувати ракети США на своїй території?", назвав російських журналістів – терористами.

Про це повідомляє російське агентство РІА "Новости".

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Діалог

"Я не розмовляю з терористами, особливо з пропагандистами-терористами", – сказав Лакомов.

На питання про те, чи вважає він всіх представників російських ЗМІ терористами, дипломат сказав: "Так, пропагандистські терористи".

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Коментар ООН

Тоді російські пропагандисти пішли до офіційного представника генсека ООН Стефана Дюжарріка і поскаржилися на українського дипломата. На що отримали відповідь: "Країни-члени і делегати відповідають на поставлені їм запитання в тій формі, яку вони вважають для себе прийнятною".

Не так давно вона вказала на помилку на футболці нардепа Верховної Ради Олексія Гончаренка і отримала жорстку відповідь.

На початку вересня Скабєєва, відома своєю нетерпимістю до всього, що стосується України, вкотре влаштувала істерику через демонтаж у Києві пам'ятника на честь дружби з Москвою. Разом з депутатом Держдуми Володимиром Жириновським вони майже годину обурювалися з цього приводу.

У кінці серпня Скабєєва обурилася тим фактом, що український спортсмен проігнорував росіян на церемонії нагородження Паралімпіади в Токіо. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі 31 серпня.

Раніше вона влаштувала істерику в телеефірі – пропагандистку обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х*йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Також нещодавно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розривом відносин Росії з Україною.