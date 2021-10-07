Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Власть События

"Вы террористы!" – украинский дипломат опозорил российских пропагандистов на всю ООН

7 октября, 21:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За представителем Украины в ООН бегали с вопросом, когда Киев будет размещать ракеты США на своей территории
В ООН не считают, что Владимир Лакомов что-то нарушил / Коллаж "Сегодня"
В ООН не считают, что Владимир Лакомов что-то нарушил / Коллаж "Сегодня"

Представитель Украины в ООН Владимир Лакомов "повысил" статус представителей российских государственных информационных агентств, которые до сих пор воспринимались в большей степени как пропагандисты. Владимир Лакомов, за которым ходили представители России по зданию ООН с вопросом "Будет ли Украина размещать ракеты США на своей территории?", назвал российских журналистов – террористами.

Об этом сообщает российское агентство РИА "Новости".

Реклама

Читайте также:

Диалог

"Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами", – сказал Лакомов.

На вопрос о том, считает ли он всех представителей российских СМИ террористами, дипломат сказал: "Да, пропагандистские террористы".

Реклама

Читайте также:

Комментарий ООН

Тут же российские пропагандисты пошли к официальному представителю генсека ООН Стефану Дюжаррику и пожаловались на украинского дипломата. На что получили ответ: "Страны-члены и делегаты отвечают на заданные им вопросы в той форме, которую они считают подходящей".

  • Напомним, не так давно главная пропагандистка России Ольга Скабеева указала на ошибку на футболке нардепа Верховной Рады Алексея Гончаренко и получила жесткий ответ.
  • В начале сентября Скабеева, известная своей нетерпимостью ко всему, что касается Украины, устроила очередную истерику по поводу демонтажа в Киеве памятника в честь дружбы с Москвой. Вместе с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским они почти час возмущались по этому поводу.
  • В конце августа Скабеева возмутилась тем фактом, что украинский спортсмен проигнорировал россиян на церемонии награждения Паралимпиады в Токио. Об этом она написала в своем Telegram-канале во вторник, 31 августа.
  • Ранее она устроила истерику в телеэфире. Пропагандистку возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.
  • Также не так давно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений России с Украиной.

Реклама

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.41

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Короновирус за неделю

74 264

заболело за неделю в Украине

+40%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять