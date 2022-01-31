Такого не було три роки! Що відомо про нового посла США в Україні

Бріджіт Брінк має великий досвід роботи в пострадянських та східноєвропейських країнах

Бріджіт Брінк може стати послом США в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Адміністрація президента США Джо Байдена може призначити новим американським послом в Україні Бріджіт Брінк.

Сайт "Сьогодні" зібрав факти про кандидатуру нового посла.

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Бріджіт Брінк народилася в Мічигані, закінчила приватний гуманітарний коледж в Огайо, потім отримала два ступені магістра в Лондонській школі економіки – в галузі міжнародних відносин та політичної теорії.

Крім англійської, вона володіє російською, сербською, а також грузинською та французькою мовами.

Бріджит Брінк

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Брінк почала служити в Держдепартаменті США 1996 року. Вона працювала у посольствах США у Белграді, Тбілісі, Ташкенті.

Дипломат обіймала посади спеціального помічника заступника держсекретаря США з політичних питань у Європі, а також заступника директора у справах Південної Європи у Держдепі.

Брінк допомагала координувати зовнішню політику США у Туреччині, Греції, Кіпрі, Грузії, Азербайджані та Вірменії.

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Наразі Брінк обіймає посаду посла США у Словаччині. На цю посаду вона була призначена 2019 року президентом Дональдом Трампом.

В Україні майже три роки немає посла США

Сполучені Штати від травня 2019 року не можуть призначити посла в Україні. Останньою цю посаду з 2016 по 2019 рік обіймала Марі Йованович.

Починаючи з 20 травня 2019 року в Україні замість надзвичайного та повноважного посла Сполучених Штатів змінилися кілька тимчасових повірених у справах США в Україні. На сьогодні посаду тимчасового повіреного обіймає Крістіна Квін.

США евакуювали з України частину дипломатів

Держдеп США 24 січня дав дозвіл на добровільний виїзд своїх дипломатів та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві. Таке рішення продиктоване "міркуваннями безпеки". Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що відкликання дипломатів не вплине на роботу посольства.

Своєю чергою речник МЗС України Олег Ніколенко назвав це рішення передчасним.

Посольство США також рекомендувало американським громадянам, які перебувають в Україні, розглянути можливість виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби.