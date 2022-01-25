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"Не дозволимо напасти на Україну": ексклюзивне інтерв'ю Крістіни Квін про російську загрозу та допомогу США

Павло Заяць Павло Заяць
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25 січня, 23:36
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США мають чимало способів допомогти Україні, зазначила американський дипломат.
Україна отримає від США "Джавеліни", колаж "Сьогодні"
Україна отримає від США "Джавеліни", колаж "Сьогодні"

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ексклюзивному коментарі телеканалу "Україна 24" заявила, що Вашингтон не залишить Україну віч-на-віч з Росією. Також вона пояснила, яку допомогу може розраховувати Київ.

США готові відреагувати на агресію РФ проти України

Американський дипломат запевнила, що США залишаються союзниками України, і якщо почнеться російське вторгнення, то піде реакція від США.

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"Ми підготовлені та добре оснащені для будь-яких дій", – попередила вона.

Квін висловила впевненість, що російські солдати в Україні "зіштовхнуться із опором і буде багато втрат".

"Якщо Путін піде на цей крок, ми дамо Україні велику допомогу", – додала вона.

Військова допомога Києву

Вона наголосила, що Україна отримала від США частина пакету військової допомоги на загальну суму 200 млн. доларів.

"Це частина допомоги на загальну суму 200 млн доларів – пакет безпеки, який президент Байден нещодавно надав Україні через її додаткові потреби в безпеці", – сказала Квін.

Військова допомога США Україні
Військова допомога США Україні / Фото: Посольство США в Україні

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На питання, чи можливий сценарій, за якого США розмістять в Україні війська для її захисту, американський дипломат відповіла, що президент Байден цього не піде.

"Тим не менше, ми допомагатимемо Україні багатьма іншими способами. Звісно, один з них – найважливіший, тому що сприятиме забезпеченню безпеки. Це "Джавеліни" та інші високотехнологічні види зброї", – наголосила вона.

Евакуація американських дипломатів з України

Крістіна Квін також прокоментувала евакуацію частини співробітників посольства США у Києві .

"Дозвольте пояснити: поїхало не так багато дипломатів. Деякі члени їхніх сімей їдуть. Але більшість все ж таки залишається в Україні. Посольство продовжує роботу. Ми не маємо наміру взагалі скорочувати кількість наших співробітників в Україні", – сказала вона.

Тимчасова повірена у справах США в Україні зазначила, що американська сторона "має вжити всіх необхідних заходів з огляду на можливі ризики".

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"Але головне залишається незмінним – нам важливо, щоб посольство і надалі було відкритим і продовжувало функціонувати", – наголосила вона.

Квін не зміг сказати, скільки американських дипломатів і членів їхніх сімей вже покинули Україну:

"Вони тільки почали їхати. Не можу назвати вам прямо зараз їхню кількість".

Загроза вторгнення Росії в Україну

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

25 січня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яка б могла використовуватися для вторгнення в Україну.

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