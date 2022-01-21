Росія пригрозила США "серйозними наслідками" через Україну: текст заяви

У МЗС РФ підбили підсумки переговорів із Держдепом США

Росія попередила США та НАТО про "серйозні наслідки" у разі "масштабного розгортання сил та засобів" в Україні.

Таку заяву опублікувало МЗС РФ за підсумками переговорів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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"До Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їхніми натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки. Цього можна уникнути, якщо Вашингтон позитивно відреагує на наші проєкти угод щодо гарантій безпеки, письмову постатейну реакцію американської сторони на які ми очікуємо отримати наступного тижня", – йдеться у повідомленні.

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У повідомленні також зазначено, що "особливу увагу на переговорах було приділено внутрішньоукраїнському конфлікту".

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"Підкреслено необхідність якнайшвидшого та повноформатного виконання Києвом "комплексу заходів", зокрема налагодження прямого діалогу з владою "ЛНР" та "ДНР", – заявили в МЗС РФ.

Зустріч Блінкена та Лаврова

21 січня в Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Вони тривали 1,5 години – менше, ніж планувалося.

Перед зустріччю США пригрозили Росії припиненням переговорів. Агресія проти України лише призведе до того, чому намагається протистояти Москва, а саме до зміцнення НАТО, зазначив Блінкен. Він наголосив, що в умовах пандемії та загрози кліматичних змін світу не потрібен ще й новий конфлікт.

Крім того, державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну. Він додав, що багато років поспіль США та НАТО намагалися налагодити відносини з Росією, але РФ всіляко відхиляла ці спроби.

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Глава російського МЗС Сергій Лавров своєю чергою заявив, що РФ не збирається нападати на Україну.