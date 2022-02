Вперше в історії: очільники МЗС трьох країн ЄС відвідали прифронтову лінію на Донбасі

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини приїхали в прифронтову зонуна сході України та зустрілися з військовими.

Фото та відео з поїздки опублікував на своїй сторінці у Twitter посол України у Чехії Євген Перебийніс.

На фото видно зустріч із українськими військовими. Міністри при цьому одягнені у бронежилети та шоломи.

Також Євген Перебійніс зазначив, що міністри побачили з вертольота територію вздовж лінії зіткнення.

Своєю чергою міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг зазначив, що суверенітет України – це не лише питання її безпеки:

Joint trip of the #Slavkov Foreign Ministers to #Ukraine . Sending a strong signal of Central European solidarity with the Ukrainian people. Після всіх, Українки зовнішності є також matter of our its security. pic.twitter.com/n8lRn7Bajx

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що потрібно вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, щоб "полегшити страждання місцевих жителів".

Visiting #Stanitsya Luhanska symbol of conflict in eastern Ukraine that took more than 13 000 lives since 2014. Urgent need 2 resolve conflict diplomatically, to mitigate hardship of local people, / @SlovakAid helps. pic.twitter.com/0AwmfEiFbR