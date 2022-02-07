Впервые в истории: главы МИД трех стран ЕС посетили прифронтовую линию на Донбассе

Главы МИД стран Славковского формата впервые посетили линию разграничения

Министры были одеты в бронежилеты и шлемы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии приехали в прифронтовую зону на востоке Украины и встретились с военными.

Фото и видео из поездки опубликовал на своей странице в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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На фото видна встреча с украинскими военными. Министры при этом одеты в бронежилеты и шлемы.

Также Евгений Перебийнис отметил, что министры увидели с вертолета территорию вдоль линии столкновения.

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S @JanLipavsky a ministry zahraniních vcí Slovenska a Rakouska letíme helikoptéry ukrajinské armády na linii dotyku ukrajinsko-ruske války. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022

Заявления министров

В свою очередь министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отметил, что суверенитет Украины – это не только вопрос ее безопасности:

"Направление сильного сигнала центральноевропейской солидарности с украинским народом. Ведь суверенитет Украины – это и вопрос нашей собственной безопасности".

Joint trip of the #Slavkov Foreign Ministers to #Ukraine. Sending a strong signal of Central European solidarity with the Ukrainian people. After all, Ukraines sovereignty is also a matter of our own security. pic.twitter.com/n8lRn7Bajx — Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) February 7, 2022

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Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что нужно разрешить конфликт дипломатическим путем, чтобы "облегчить страдания местных жителей".

Visiting #Stanitsya Luhanska symbol of conflict in eastern Ukraine that took more than 13 000 lives since 2014. Urgent need 2 resolve conflict diplomatically, to mitigate hardship of local people, / @SlovakAid helps. pic.twitter.com/0AwmfEiFbR — Ivan Korcok (@IvanKorcok) February 7, 2022

Ранее в МИД Украины заявляли, что это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата.

"Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата имеет целью продемонстрировать солидарность с нашим государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации", – говорилось в заявлении.

Также Украину посетят министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Угроза вторжения России

В 2021 году Российская Федерация сосредоточила войска на границах Украины. Говорилось о том, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч.

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от наших границ и с временно оккупированных территорий.

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