Впервые в истории: главы МИД трех стран ЕС посетили прифронтовую линию на Донбассе

Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии приехали в прифронтовую зону на востоке Украины и встретились с военными.

Фото и видео из поездки опубликовал на своей странице в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

На фото видна встреча с украинскими военными. Министры при этом одеты в бронежилеты и шлемы.

Также Евгений Перебийнис отметил, что министры увидели с вертолета территорию вдоль линии столкновения.

В свою очередь министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отметил, что суверенитет Украины – это не только вопрос ее безопасности:

Joint trip of the #Slavkov Foreign Ministers to #Ukraine. Sending a strong signal of Central European solidarity with the Ukrainian people. After all, Ukraines sovereignty is also a matter of our own security. pic.twitter.com/n8lRn7Bajx